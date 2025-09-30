Șeful CA la spitalul din Iași unde au murit șapte copii este și director la Drumuri, dar și pensionar special. Cine este Dănuț Pilă

Șapte copii internați la secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie.Foto: Agerpres

Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Sfânta Maria din Iași, unde au murit șapte copii din cauza infecțiilor nosocomiale, este Dănuț Pilă, un apropiat al președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe. Amintim că acest Consiliu a luat o decizie sfidătoare: a demis managerul interimar, în mandatul căruia au murit copiii, doar pentru a o numi în funcția de director medical. Întrebat de Antena 3 CNN ce îl recomandă pentru a ocupa această funcție, Dănuț Pilă nu a putut preciza, dar a dat asigurări că nu este în niciun caz „pila” lui Costel Alexe.

Antena 3 CNN scoate la iveală combinațiile politice de la Spitalul de pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șapte copii, după ce s-au infectat cu Serratia Marcescens.

Cine este Dănuț Pilă

Președintele Consiliului de Administrație al spitalului este Dănuț Pilă, un cunoscut apropiat al președintelui Consiliului Județean din Iași, liberalul Costel Alexe. Acesta nu are nicio specializare în domeniul medical. El a fost numit în această funcție la propunerea PNL Iași.

Numele acestuia apare însă într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în care se anchetează dispariția unui milion de euro, bani care ar fi trebuit folosiți la reparații pentru un drum național din Iași. Pilă are calitatea de martor în acest dosar.

Dănuț Pilă este și fost angajat al Serviciului Român de Informații (SRI) de unde a încasat o pensie specială de 56.500 de lei în anul 2023, potrivit declarației de avere din 2024.

Mai mult, Pilă este și director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri.



Antena 3 CNN l-a întrebat ce îl recomandă pentru a ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului de pediatrie „Sfânta Maria”.

„După cum bine știți componența Consiliului de Administrație este legiferată. Eu sunt reprezentant în CA, știți că sunt reprezentanți din partea Colegiului Medicilor, DSP-ului, sunt și reprezentanți din partea Consiliului Județean și a președintelui Consiliului Județean...”, a explicat Dănuț Pilă.

Întrebat dacă este pila lui Costel Alexe din spital, acesta a negat vehement.

„Nu, nu, nu. Cum să vă spun...presupune activitate de management”, a adăugat Pilă.

Dănuț Pilă neagă, de asemenea, și că ar fi știut că există un focar de infecție nosocomială la spital și afirmă că a fost în concediu în perioada în care au avut loc decesele.

„Nu, eu am și fost plecat în concediu, nu am fost anuntați de către conducerea spitalului de existența acestor probleme”, a spus el.

Numit în funcție de președintele Consiliului Județean

Pilă a fost numit în funcție de președintele Consiliului Județean din Iași.

Costel Alexe este acuzat și judecat pentru luare de mită constând în primirea a 22 de tone de tablă. Acestă șpagă ar fi fost solicitată și primit ca mită de la managerul unui combinat siderurgic, în legătură cu atribuțiile sale privind alocarea unor certificate de emisii de carbon și monitorizarea unor măsuri în cadrul combinatului.

Tabla primită ca mită a fost livrată la o societate administrată de soția sa, iar în dosar sunt implicați și membri ai familiei sale, frații și soția.

„Dosarul Tabla” a intrat în faza de judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Deputatul Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi consideră că preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, trebuie să-şi dea demisia din funcţie, din cauza erorilor grave de management în administrarea Spitalului „Sfânta Maria" care pun în pericol vieţile copiilor.

Costel Alexe nu a dat niciun semnal că ar avea vreo intenție să demisioneze. El a anunțat doar demiterea managerului interimar al spitalului. Întrebat dacă vor fi schimbaţi şi directorul medical, dar şi şeful secţiei ATI, Alexe a răspuns: „Până nu vor apărea concluziile nu vreau să mă pronunţ nici pe partea medicală, nici pe cea administrativă.”

De altfel, nici managerul interimar nu a plecat acasă. Ea a fost numită în funcția de director medical, o mișcare criticată și de premierul Ilie Bolojan.

„Sincer, nu cred că este o măsură bună. Cel puţin până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilităţile, e bine ca cei care sunt, să zicem, vizaţi ca responsabilitate să facă un pas în lateral. Dar problemele pe care noi le avem ţin cumva şi de o anumită mentalitate. Schimbările nu sunt nişte lucruri care se fac de pe o zi pe alta. Sunt schimbări sistemice care se fac zi de zi”, a mai precizat prim-ministrul.

Faptul că dr. Cătălina Ionescu încă lucrează la Spitalul de pediatrie unde au murit șapte copii în mandatul său a fost criticat dur și de colegul de partid al lui Costel Alexe, senatorul Glad Aurel Varga. El a spus, de asemenea, că cei care l-au numit în funcție pe Dănuț Pilă ar fi trebuit să își asume tragedia.

„Cei care l-au numit trebuie să își asume această tragedie. Păi nu își asumă... Ce nu îmi dau eu seama e cum poate directoarea demisă să ajungă directoare medicală. Nu îmi dau seama de acest lucru. Din punctul meu de vedere toți trebuie să facă un pas în spate”, a spus el.

Dezvăluiri șocante: alți trei bebeluși ar fi murit la spitalul din Iași

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a dezvăluit marți, la Antena 3 CNN, că la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași nu au murit șapte copii, ci zece. El a spus că deține informații potrivit cărora alți trei copii au murit în luna iunie, după ce s-au infectat cu bacteria Klebsiella pneumoniae, pe când dr. Cătălina Ionescu era director medical al spitalului.

„Să știți la Spitalul Sfânta Maria nu au fost doar 7 morți, În luna iunie au mai murit încă nu știm foarte clar în jur de trei copii de Klebsiella pneumoniae ca să înțelegeți absurdul situației și scandaloasa afacere de corupție, vorbim aici de o afacere de corupție.

Această doamnă a fost director medical în iunie când au murit 3 copii de Klebsiella pneumoniae și a fost premiată de domnul Pilă și pusă manager. Și după ce au mai murit 7, ea se întoarce în funcția de director medical în care era în iunie, când au murit 3. Controlul Ministerului Sănătății nu are nimic de-a face cu activitatea acestei doamne. Pentru a analiza activitatea acestei doamne trebuia compusă o comisie mixtă, din medici, care să constate greșelile pe care le-a făcut în calitatea ei de director medical”, a spus Ungureanu.

Parlamentarul a spus că ceea ce îl recomandă pe Dănuț Pilă pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului „Sfânta Maria” este că a lucrat în SRI.

„Recomandarea cea mai importantă a domnului Pilă e că era pilă de la SRI și că e pensionar special. De-asta are și salariu mare la Drumuri și Poduri și membru în Consiliul de Administrație. Acolo miza nu sunt banii ci contractele acelea grase cu firmele de curățenie de milioane de euro, care nu fac curățenie. Instituțiile de control ar trebui să controleze biocidele care se folosesc acolo sau cât costă contractele de curățenie în care nu se face curățenie”, a conchis Ungureanu.