Liderul PSD Iaşi cere demisia preşedintelui CJ, din cauza erorilor de management de la Spitalul "Sf. Maria", unde au murit 7 bebeluşi

Un bebeluș transferat de la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterie în secția ATI, a decedat la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din București. Sursa foto: Facebook / Cojocaru Petru Bogdan & Costel Alexe

Deputatul Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi consideră că preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, trebuie să-şi dea demisia din funcţie, din cauza erorilor grave de management în administrarea Spitalului "Sfânta Maria" care pun în pericol vieţile copiilor, potrivit Agerpres. Luni s-a anunţat că un alt bebeluş a murit după ce a contractat bacteria Serratia Marcescens la Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi; el fusese transferat la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din București. În total, şase bebeluşi s-au infectat cu temuta bacterie.

"Cer public demisia imediată a lui Costel Alexe! Orice zi în plus cu acest om la conducerea administraţiei judeţene înseamnă un risc pentru vieţile pacienţilor şi pentru întreg sistemul medical ieşean", transmite preşedintele PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, prin intermediul unui comunicat de presă.

În opinia liderului PSD Iaşi, este de neacceptat situaţia de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria", în care şapte copii au murit după ce s-au infectat la Terapia Intensivă cu bacteria Serratia Marcescens.

"Acest dezastru nu este un incident izolat, ci consecinţa incompetenţei şi nepăsării administraţiei judeţene conduse de Costel Alexe. Problemele legate de infecţiile nosocomiale au fost muşamalizate ani la rând. În loc de măsuri reale pentru protejarea pacienţilor, am văzut doar festivisme, inaugurări şi campanii de imagine. Un spital de copii ar trebui să fie locul unde părinţii îşi aduc micuţii pentru a fi vindecaţi. Din păcate, sub administraţia actuală, acest loc al speranţei s-a transformat într-o morgă şi scena unor tragedii inimaginabile. În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, Costel Alexe poartă responsabilitatea directă pentru buna funcţionare a spitalelor din subordinea instituţiei", declară Bogdan Cojocaru, prin intermediul unui comunicat de presă.

Liderul PSD Iaşi afirmă totodată că faptul că, la scurt timp după renovarea cu peste 130 de milioane de lei a spitalului, secţia ATI a fost închisă din cauza unui focar cu cu bacteria Serratia marcescens "arată dimensiunea catastrofei administrative".

"În loc să ia măsuri ferme, Costel Alexe a ales, din nou, improvizaţiile. A numit ca manager interimar un medic fără experienţă administrativă, pentru doar 30 de zile - o decizie lamentabilă, care nu rezolvă criza. Mai mult, ani la rând, a păstrat în fruntea spitalului o persoană care s-a dovedit incapabilă să gestioneze eficient această instituţie. Şi mai revoltător, persoanele aflate în funcţii de conducere în timpul izbucnirii focarului, responsabile pentru întârzierea măsurilor, nu au fost demise, ci păstrate pe posturi călduţe în structura spitalului. În administraţia penelistă de la Consiliul Judeţean, vinovaţii sunt protejaţi, iar părinţii îşi îngroapă copiii", transmite liderul PSD Iaşi.