Încă un copil infectat cu o bacterie la Spitalul "Sf. Maria" din Iași a murit. Este al șaptelea deces înregistrat

Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași după ce s-au infectat cu o bacterie. Luni, încă un copil a murit. FOTO Getty Images

Al șaptelea copil infectat la Spitalul "Sf. Maria" din Iași a murit. Este vorba despre o fetiță de trei luni care fusese transferată la București la cererea părinților.

UPDATE 12.00 Președintele CJ Costel Alexe a demis-o pe directoarea spitalului, care acum va ocupa funcția de director medical.

Știrea inițială

Este primul copil care a fost infectat cu o bacterie la spitalul din Iași, în 13 septembrie. Cazul a fost raportat către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când în spital erau deja 4 pacienți infectați.

Fetița de 3 luni, care avea malformație de esofag, a stat în spitalul din Iași încă de la naștere. În 13 septembrie, a fost transferată la București, la Spitalul Grigore Alexandrescu, în secția ATI.

„Încă de la internare, copilul prezenta stare generală extrem de gravă, cu tablou clinic și paraclinic de disfuncție multiplă de organe, au informat medicii.

Rezultatele analizelor de sânge au indicat infectarea cu Serratia Marcescens multi-sensibilă și candida guilliermondii.

Copilul a beneficiat de investigații complexe, imagistice și biologice, și tratament ce a inclus: terapie antiinfecțioasă țintită, conform antibiogramei, transfuzii, măsuri de izolare epidemiologică și precauții universale, la îngrijirea acestuia participând echipa multidisciplinară formată din specialiștii noștri: medici ATI, infecționist, chirurg, cardiolog, radiolog, chirurg cardiovascular, neurolog, oftalmolog. În ciuda eforturilor depuse, din nefericire, în data de 27.09.2025, ora 16:55, a fost înregistrat decesul”, a comunicat spitalul.

Urmează să se stabilească dacă decesul a fost provocat de infectarea cu bacteria Serratia Marcescens sau de boala gravă pe care copilul o avea.

„Un haos mai mare, administrativ și procedural, nu am văzut de mult într-un spital”, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, duminică, la Antena 3 CNN, după vizita la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde șase copii au murit. El a spus că vor fi analizate posibile fapte penale și că are indicii în acest sens, „în principal pentru neglijență în serviciu”.

Deși clădirea „arată foarte bine” și „s-a investit”, ministrul a precizat că „la ATI există echipamente de ultimă generație pe care multe spitale nu le au” și că, în urma verificărilor, „nu am văzut probleme la stocurile de consumabile”. Cu toate acestea, „s-a intervenit mult prea târziu, așa că numărul de copii infectați a crescut alarmant”, iar „măsurile luate erau insuficiente și ineficiente”.

Rogobete a criticat și reacția autorităților sanitare locale: „DSP Iași a reacționat la 10 zile după ce s-a știut că în unitatea sanitară exista acea problemă”. „Dai vina pe sistem, dar aici nu vorbim de un spital subfinanțat sau unde nu există finanțare. Vorbesc despre neaplicarea procedurilor care există”, a spus ministrul.

„Spitalul a informat cu întârziere DSP, iar DSP a avut reacție întârziată. Nu au fost aplicate protocoalele și nu s-a lucrat după procedură, care există în astfel de situații. De aceea am cerut demiterea managerului și voi demite toată conducerea DSP Iași”, a anunțat el.

Rogobete a menționat că vor fi analizate posibile fapte penale: „Dacă se vor verifica date de natură penală, și am indicii, astăzi au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, voi transmite la Parchet raportul final, în principal pentru neglijență în serviciu”. El a adăugat că „nu exclude demiteri din spital”.

9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens, iar șase au murit până vineri, a informat MS. Al șaptelea a murit luni.