Alexandru Rogobete: "Voi sesiza Parchetul General după primirea raportului în cazul celor șase copii morți la spitalul din Iași"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Antena 3 CNN că va sesiza Parchetul după primirea raportului Corpului de Control ministerial și al Inspecției Sanitare în cazul celor șase copii morți în urma unei infecții bacteriene la spitalul Sf. Maria din Iași.

Primul caz de infecție a fost depistat la data de 13 septembrie, iar Direcția de Sănătate Publică a fost anunțată șase zile mai târziu, pe 19 septembrie.

În cele șase zile au fost consemnate încă patru cazuri de bebeluși infectați, fără ca autoritățile de resort să fie informate.

Intertitlurile de mai jos aparțin redacției.

Alexandru Rogobete: E inacceptabil să se încerce mușamalizarea unor astfel de cazuri

Cătălina Porumbel: "Domnule ministru, ați primit vreo explicație de ce conducerea spitalului a anunțat Direcția de Sănătate Publică despre acest caz de infecție abia după șase zile de la primul caz depistat?"

Alexandru Rogobete: "Nu. Nu am primit până în momentul de față nicio explicație și, oricum, explicațiile lor nu ar conta în momentul de față prea mult, pentru că este, din punctul meu de vedere, inacceptabil ca în anul 2025, după ce discutăm intens de trei luni de zile despre noi protocoale și despre proiecte pentru reducerea infecțiilor nosocomiale, să fie ascunse, sau mă rog, să se încerce, în continuare, să fie mușamalizate în spitalele din România astfel de cazuri.

Motiv pentru care i-am trimis astăzi pe șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății și pe șeful Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, împreună cu o echipă tehnică, pentru a verifica situația de acolo.

Din informațiile preliminare pe care le am, primul caz de infecție ar fi apărut undeva în jurul datei de 13 septembrie, dar aceasta a fost raportată cu întârziere către Direcția de Sănătate Publică, abia în 16 septembrie, atunci când la nivelul unității sanitare erau înregistrate deja patru cazuri de pacienți infectați cu acești germeni patogeni.

Sigur că nu am în momentul de față informațiile medicale complexe, care să facă o legătură directă între infecția cu acești germeni patogeni, celelalte comorbidități ale pacienților și, respectiv, decesul.

Pentru această legătură de directă cauzalitate, experții în medicină legală se vor pronunța, însă este inacceptabil ca protocoalele pentru limitarea infecțiilor nosocomiale să nu fie respectate, iar aceste situații să nu fie raportate într-un timp util, mai ales că discutăm despre o secție de Terapie Intensivă pentru copii, pentru nou-născuți."

Alexandru Rogobete: După ce primesc raportul în cazul de la Iași, voi sesiza Parchetul

Cătălina Porumbel: "Aici voiam să ajung, domnule ministru, pentru că sunteți de profesie medic de terapie intensivă. În momentul în care se constată primul caz, care este protocolul, cine trebuie să anunțe Direcția de Sănătate Publică și apoi să fie luate măsuri imediate?"

Alexandru Rogobete: "În momentul în care se constată primele cazuri de infecție, epidemiologul spitalului trebuie să anunțe de urgență Direcția de Sănătate Publică și să se aplice măsurile care există, să aplice aceste protocoale pentru limitarea răspândirii infecțiilor.

Nu pot să spun că am fi putut evita cele șase decese, pentru că, repet, nu cunosc toate detaliile medicale și toate patologiile pacienților, însă, cu siguranță, dacă aceste cazuri erau raportate în timp, puteam limita răspândirea infecției către ceilalți pacienți la nivel local.

Astăzi, Direcția de Sănătate Publică Iași a aplicat sancțiuni pentru nerespectarea acestor protocoale.

Mă refer la sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 de lei pentru epidemiolog, 10.000 de lei pentru medicul ATI și 50.000 de lei pentru unitatea sanitară, însă am solicitat Corpului de Control Extins, care a plecat de la Ministerul Sănătății, ca până cel târziu marți, săptămâna viitoare, să putem avea un raport complet și complex, astfel încât să pot lua o decizie administrativă în cunoștință de cauză."

Cătălina Porumbel: "Domnule ministru, dincolo de aceste sancțiuni, dincolo de răspunderea administrativă, pe mine mă interesează și răspunderea penală. Adică, dacă acei oameni nu și-au îndeplinit sarcinile de serviciu, nu au respectat protocolul... Vorbim despre șase bebeluși care și-au pierdut viața. Acei oameni pot răspunde penal?"

Alexxandru Rogobete: "În paralel, am discutat cu președintele Colegiului Medicilor din România, cu doamna profesor (Cătălina) Poiană, care va demara, la rândul ei, o anchetă disciplinară asupra conduitei terapeutice.

După cum bine cunoașteți, Ministerul Sănătății poate verifica și sancționa doar din punct de vedere administrativ ceea ce se întâmplă într-un spital, însă activitatea medicală și conduita terapeutică vor fi verificate de către Colegiul Medicilor.

Dar, cu siguranță da, în momentul în care voi primi raportul Corpului de Control comun cu Inspecția Sanitară de Stat, dacă se constată, și probabil că se vor constata, la cum arată lucrurile în momentul de față, astfel de abateri, voi înainta către Parchetul General acest raport (...)

Alexandru Rogobete: Am discutat cu premierul Bolojan despre cazul de la Iași

Nu vreau să mă antepronunț. În general, încerc să păstrez un echilibru și să nu speculez, (dar) în momentul în care voi avea raportul final, cu siguranță că persoanele în cauză vor fi demise și aici mă refer atât la conducerea unității sanitare, cât și la conducerea Direcției de Sănătate Publică din Iași și la toate persoanele implicate (...)

La momentul actual, am convocat la nivelul Ministerului Sănătății o celulă de criză formată din Inspecția de Stat și Corpul de Control, care discută cu autoritățile locale. Nu am luat legătura cu conducerea spitalului. Eu am luat legătura cu autoritățile de control pe care în acest moment le coordonez direct în această situație.

(...) Pe lângă măsurile de control și administrative pe care le-am dispus, am închis și secția de Terapie Intensivă din cadrul spitalului, am limitat programul de acces al vizitatorilor în unitatea sanitară și sigur că au fost dispuse celelalte măsuri de protecție și de control pentru limitarea infecției nosocomiale.

Din cei trei pacienți, unul a fost transferat, pentru că impunea din punct de vedere medical acest lucru, la Spitalul Marie Curie din București. Ceilalți doi se află internați în această unitate sanitară, însă în momentul de față nu am suficiente date medicale pentru a mă pronunța și nici nu vreau să mă pronunț din punct de vedere medical asupra situației. Am cerut un raport scris complet pentru situația celor doi pacienți.

(...) Am discutat cu premierul Ilie Bolojan în nenumărate rânduri, astăzi, despre mai multe aspecte, inclusiv despre această situație de la Iași. Nu voi merge eu la Iași. Echipa mea, în schimb, se va deplasa la Iași pentru realizarea controlului, dar sunt în legătură directă cu aceștia în orice moment, pentru a putea verifica și pentru a putea controla, până la urmă, activitatea care are loc acolo (...)

Acum se vor aplica toate măsurile epidemiologice necesare, se vor testa suprafețele periodic, până la dispariția completă a prezenței acestui germen patogen, după care sigur că (spitalul) va fi repus în folosință.

Dar altceva aș vrea să subliniez și anume, indiferent câte eforturi ar face Ministerul Sănătății sau statul român, până la urmă, pentru reabilitarea, renovarea, dotarea unităților sanitare, dacă conduita terapeutică, dacă protocoalele care, repet, există, nu sunt aplicate, iată că ajungem în aceste situații dramatice pentru care, de data aceasta, vă spun cu fermitate că cei responsabili vor răspunde cu funcția, fără să accept sau să ascult nicio explicație."