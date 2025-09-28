Rogobete, după vizita la spitalul din Iași: „Haos mai mare administrativ n-am mai văzut. Sunt indicii de neglijență în serviciu”

„Un haos mai mare, administrativ și procedural, nu am văzut de mult într-un spital”, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, duminică, la Antena 3 CNN, după vizita la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde șase copii au murit. El a spus că vor fi analizate posibile fapte penale și că are indicii în acest sens, „în principal pentru neglijență în serviciu”.

„Un haos mai mare, administrativ și procedural, nu am văzut de mult într-un spital. Am văzut multe spitale”, a declarat Rogobete. Potrivit ministrului, în perioada 14–24 septembrie unitatea „nu poate face dovada că a respectat sau implementat protocoalele specifice care există pentru limitarea infecției”.

Deși clădirea „arată foarte bine” și „s-a investit”, ministrul a precizat că „la ATI există echipamente de ultimă generație pe care multe spitale nu le au” și că, în urma verificărilor, „nu am văzut probleme la stocurile de consumabile”. Cu toate acestea, „s-a intervenit mult prea târziu, așa că numărul de copii infectați a crescut alarmant”, iar „măsurile luate erau insuficiente și ineficiente”.

Rogobete a criticat și reacția autorităților sanitare locale: „DSP Iași a reacționat la 10 zile după ce s-a știut că în unitatea sanitară exista acea problemă”. „Dai vina pe sistem, dar aici nu vorbim de un spital subfinanțat sau unde nu există finanțare. Vorbesc despre neaplicarea procedurilor care există”, a spus ministrul.

„Spitalul a informat cu întârziere DSP, iar DSP a avut reacție întârziată. Nu au fost aplicate protocoalele și nu s-a lucrat după procedură, care există în astfel de situații. De aceea am cerut demiterea managerului și voi demite toată conducerea DSP Iași”, a anunțat el.

Ancheta va fi „completă și extinsă”. „Astăzi echipa mea va rămâne la Iași; a prelevat peste 40 de probe biologice de la ATI pentru a verifica rezultatele pe care DSP Iași le-a realizat în trecut”, a spus Rogobete, făcând „apel la calm”. Potrivit ministrului, „ieri am cerut statusul infecțiilor din spital: nu mai era niciun pacient pozitiv la acel patogen”.

„Am văzut asistente cu unghii false la asistente și infirmiere la ATI, e interzis”

„În ATI nu are voie personalul să poarte bjuterii, brățări, inele sau alte accesorii, ele trebuie lăsate în afara secției. Unghii false pentru asistente și infirmiere - le-am văzut la Iași în secția de ATI.

La ATI nu ai voie să intri cu unghii false, lungi sau accesorii.

Asistenta șefă are sarcina să facă controlul”, a spus Rogobete.

„Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”

Rogobete a menționat că vor fi analizate posibile fapte penale: „Dacă se vor verifica date de natură penală, și am indicii, astăzi au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, voi transmite la Parchet raportul final, în principal pentru neglijență în serviciu”. El a adăugat că „nu exclude demiteri din spital”.

Ministrul a precizat că „se va stabili dacă există o legătură de cauzalitate între infectare și deces”. Autoritățile sanitare centrale susțin că vor comunica public rezultatele anchetei imediat ce vor fi disponibile.

La Spitalul Sfânta Maria din Iași, șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă pe când erau internați pentru alte probleme de sănătate. Chiar şi după ce a fost descoperit primul caz, la cel mai mare spital de pediatrie din Moldova au continuat internările, deşi focarul era declarat deja.