Ce este Serratia Marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii în Spitalul „Sf. Maria” din Iași

Bacteria Serratia Marcescens a dus la moartea a șase copii internați în spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași. FOTO: Getty Images

Infecțiile cu Serratia Marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați în spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, pot fi extrem de periculoase în cazul pacienților care au imunitate scăzută sau sunt ventilați mecanic. Bacteria este rezistentă la antibiotic.

La persoanele sănătoase, cu un sistem imunitar funcțional, infecțiile cauzate de această bacterie sunt rareori severe și pot fi tratate eficient. Situația se schimbă însă în cazul pacienților spitalizați, al celor cu imunitatea redusă, aflați pe ventilație mecanică, cu catetere sau proteze interne, ori care urmează tratamente antibiotice prelungite. În aceste situații, riscul de infecții grave crește semnificativ.

Localizarea infecției influențează, de asemenea, severitatea. Infecțiile urinare, pulmonare sau ale plăgilor provocate de Serratia marcescens pot fi tratate eficient dacă sunt diagnosticate rapid și corect. Însă formele invazive – precum septicemia, endocardita sau meningita – sunt mult mai periculoase, având o rată de mortalitate ce poate ajunge la 30–40%, potrivit unor studii.

În plus, Serratia marcescens este cunoscută pentru capacitatea sa ridicată de a dezvolta rezistență la antibiotice, ceea ce face tratamentul mai dificil și crește riscul de complicații grave.

În concluzie, infecțiile cu Serratia marcescens reprezintă o amenințare majoră în special pentru pacienții vulnerabili și în formele invazive ale bolii. Un diagnostic precoce și administrarea rapidă a tratamentului corect, stabilit pe baza unei antibiograme, sunt esențiale pentru creșterea șanselor de supraviețuire.

Șase copii internați la secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Primul caz a fost înregistrat pe 7 septembrie, iar secția a fost închisă abia în 24 septembrie. DSP Iași a comunicat că a fost începută o anchetă epidemiologică.

Dintre cei șase copii, cinci erau bebeluși, și unul avea 12 ani. Toți copiii aveau boli cronice.

Focarul a fost declarat în 15 septembrie pentr că au fost depistate mai mult de trei cazuri. După aceea au fost limitate internările.

În secția ATI mai e internat un singur copil. Și el a fost depistat cu această bacterie. Are 1 an și e internat pentru afecțiuni renale și hematologice.