Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași după ce s-au infectat cu o bacterie. Secția a fost închisă mult prea târziu

3 minute de citit Publicat la 12:30 26 Sep 2025 Modificat la 14:09 26 Sep 2025

Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași după ce s-au infectat cu o bacterie. FOTO Getty Images

Șase copii internați la secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. DSP Iași a comunicat că a fost începută o anchetă epidemiologică.

UPDATE 13.55 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens, iar șase au murit, a informat MS.

Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală, a comunicat MS.

Ministerul transmite că prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când în spital erau deja 4 pacienți infectați.

Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare, potrivit sursei citate.

Ministrul Alexandru Rogobete a trimis Corpul de Control la spital.

”Toți cei implicați, care au încercat să ascundă aceste infecții vor pleca acasă. Mă refer la demiterea lor. Să se înțeleagă că nu mai merge și așa”, a declarat Rogobete la Antena 3 CNN.

UPDATE 12.45.

Dintre cei șase copii, cinci erau bebeluși, și unul avea 12 ani. Toți copiii aveau boli cronice.

Focarul a fost declarat în 15 septembrie pentru că au fost depistate mai mult de trei cazuri. După aceea au fost limitate internările.

În secția ATI mai e internat un singur copil. Și el a fost depistat cu această bacterie. Are 1 an și e internat pentru afecțiuni renale și hematologice.

Știrea inițială

Bacteria care a dus la decesul copiilor este Serratia Marcescens, periculoasă mai ales în cazul pacienților cu comorbidități. E o bacterie care se găsește în apă, sol și suprafețe umede. Poate duce la septicemie.

Primul caz a fost înregistrat pe 7 septembrie, iar secția a fost închisă pe 24 septembrie, scrie bzi.ro. Deși protocolul impunea închiderea secției și dezinfectarea completă încă de la primele semne, secția a fost închisă parțial și au fost impuse măsuri stricte de control epidemiologic după mult timp.

Până la momentul închiderii, fuseseră deja înregistrate cinci decese, inclusiv ale unor nou-născuți și copii cu boli grave precum meningita sau sindromul Edwards.

Există suspiciuni că sursa inițială a contaminării ar fi fost florile păstrate în cabinetul șefei secției ATI, deși acestea sunt interzise în spațiile medicale din motive sanitare.

„Direcția de Sănătate Publică Iași confirmă că, în urma notificării primite de la unitatea sanitară, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu Serratia Marcescens. O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și CRSP Iași s-a deplasat la unitatea sanitară pentru evaluarea situației, analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice. Acestea sunt în curs de prelucrare în laboratorul DSP, iar rezultatele vor contribui la clarificarea contextului epidemiologic. Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației.

Referitor la agentul etiologic implicat în producerea focarului de IAAM facem următoarele precizări: Serratia este o bacterie Gram-negativă oportunistă, din familia Enterobacteriaceae, fiind răspândită în mediul înconjurător, în sol, apă și pe suprafețe umede.

În acest moment, considerăm esențială o abordare prudentă și responsabilă, pentru a evita interpretări premature care pot afecta în mod inutil încrederea pacienților”, au transmis reprezentanții DSP Iași.

Ce este bacteria Serratia marcescens

Infecțiile cu Serratia marcescens pot fi extrem de periculoase și chiar mortale, în funcție de mai mulți factori clinici.

La persoanele sănătoase, cu un sistem imunitar funcțional, infecțiile cauzate de această bacterie sunt rareori severe și pot fi tratate eficient. Situația se schimbă însă în cazul pacienților spitalizați, al celor cu imunitatea redusă, aflați pe ventilație mecanică, cu catetere sau proteze interne, ori care urmează tratamente antibiotice prelungite. În aceste situații, riscul de infecții grave crește semnificativ.

Localizarea infecției influențează, de asemenea, severitatea. Infecțiile urinare, pulmonare sau ale plăgilor provocate de Serratia marcescens pot fi tratate eficient dacă sunt diagnosticate rapid și corect. Însă formele invazive – precum septicemia, endocardita sau meningita – sunt mult mai periculoase, având o rată de mortalitate ce poate ajunge la 30–40%, potrivit unor studii.

În plus, Serratia marcescens este cunoscută pentru capacitatea sa ridicată de a dezvolta rezistență la antibiotice, ceea ce face tratamentul mai dificil și crește riscul de complicații grave.

În concluzie, infecțiile cu Serratia marcescens reprezintă o amenințare majoră în special pentru pacienții vulnerabili și în formele invazive ale bolii. Un diagnostic precoce și administrarea rapidă a tratamentului corect, stabilit pe baza unei antibiograme, sunt esențiale pentru creșterea șanselor de supraviețuire.