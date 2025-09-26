MS trimite Corpul de Control la Iași, unde au murit șase copii. Rogobete: “Toți cei implicați vor fi demiși“

MS trimite Corpul de Control la Iași, unde au murit șase copii. Foto: Hepta

Nouă bebeluși au fost infectați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar primul caz a fost raportat abia după șase zile, a comunicat vineri Ministerul Sănătății. Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, a subliniat MS, care a trimis la Iași Corpul de Control. Spitalul și doi medici au fost amendați. ”Toți cei implicați, care au încercat să ascundă aceste infecții vor pleca acasă. Mă refer la demiterea lor. Să se înțeleagă că nu mai merge și așa”, a declarat Rogobete la Antena 3 CNN.

9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens, iar șase au murit, a informat MS.

Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală, a comunicat MS.

Ministerul transmite că prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când în spital eau deja 4 pacienți infectați.

Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare, potrivit sursei citate.

“Am dispus de urgență un control comun, al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iași, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății, pentru evaluarea situației la fața locului și întocmirea unui raport de control. Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de mușamalizarea și neraportarea infecțiilor, respectiv de nerespectarea protocoalelor, voi dispune demiterea acestora” a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Până în momentul de față, au fost aplicate următoarele sancțiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași:

Epidemiologul spitalului – 10.000 pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale;

Medic ATI – 10.000 pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor;

Unitatea sanitară – 50.000 pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor.

La nivelul instituției s-au dispus:

Suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;

Utilizarea echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical;

Continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;

Repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter

Suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme;

Testarea în continuare a materialelor sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de Criză formată din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași.