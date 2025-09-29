Ilie Bolojan cere demisia șefilor de la spitalul din Iași unde au murit şase copii. "Nu s-au respectat procedurile"

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara, la Digi24, că la Spitalul pentru copii "Sfânta Maria" din Iaşi, unde au murit şase bebeluşi internaţi, nu au fost respectate procedurile de igienă şi curăţenie. Din nefericire, luni s-a anunţat că un alt copil a murit după ce a contractat bacteria Serratia Marcescens la Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi; este vorba despre o fetiţă de trei luni care fusese transferată la cererea părinţilor la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din București.

"Din câte am înţeles, în fapt, în acest spital, conform rapoartelor care au fost făcute, nu s-au respectat procedurile care ţin de igienă, de curăţenie, de măsuri care să limiteze aceste infecţii. Deci, nu au fost circuite respectate, nici conducerea secţiei nu a urmărit, poate, acest lucru. Nici Direcţia de Sănătate Publică, care trebuia să controleze respectarea acestor circuite, a normelor, nu a făcut ceea ce a trebuit. Şi asta trebuie să corectăm în sectorul sanitar. O responsabilitate mult mai mare", a spus Ilie Bolojan în cadrul interviului din această seară.

Prim-ministrul României a dezaprobat şi faptul că managerul Spitalului, dr. Cătălina Ionescu, după ce a fost demisă, devine director medical al unităţii.

"Sincer, nu cred că este o măsură bună. Cel puţin până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilităţile, e bine ca cei care sunt, să zicem, vizaţi ca responsabilitate să facă un pas în lateral. Dar problemele pe care noi le avem ţin cumva şi de o anumită mentalitate. Schimbările nu sunt nişte lucruri care se fac de pe o zi pe alta. Sunt schimbări sistemice care se fac zi de zi", a mai precizat Ilie Bolojan.

Premierul României a declarat că, dincolo de schimbarea conducerii, este importantă şi schimbarea practicilor, prin însuşirea şi respectarea unor reguli clare şi sancţionarea celor care le încalcă.

"Să ştiţi că în zone de genul acesta, unde fiecare viaţă are valoare, trebuie să fie, iertaţi-mă, ca la armată. Dacă nu este ca la armată într-o sală de operaţii, dacă nu este la Unitatea de Primiri Urgenţe disciplină, vă daţi seama că omul nu mai este salvat. De aceea e foarte important, nu să acţionăm o dată, ci să punem presiune pe tot sistemul, în aşa fel încât aceste proceduri să fie respectate nu doar pentru că s-a întâmplat o tragedie - ele doar arată lucrurile care nu merg în sistem - ci să facem acest lucru zi de zi, asta trebuie făcut peste tot", a spus şeful Guvernului.

Ilie Bolojan a atras atenţia că sumele alocate sistemului sanitar din România au crescut anual. Totodată, în domeniul sănătăţii a avut loc cea mai mare creştere bugetară în ultimii 10 ani.

"Am ajuns astăzi să avem bugete de peste 80 de miliarde de lei pe componenta de sănătate. Deci în aceşti ani s-au investit sume destul de mari în sănătate. Din păcate, aceste investiţii nu au fost dublate nici de calitatea serviciilor şi nici de percepţia pe care pacienţii o au vis-a-vis de ceea ce livrează sistemul sanitar şi asta ţine de organizarea sistemului. Şi ceea ce am propus în acest pachet 2 - şi sper să fie avizat de Curtea Constituţională - este un set de măsuri care să facă sistemul de sănătate mai eficient şi mai orientat către cetăţeni", a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat importanţa responsabilităţii în sistemul medical, adăugând că lipsa seriozităţii într-un astfel de domeniu poate să aibă efecte distrugătoare.

"În sistemele astea mari, dacă nu verifici, dacă nu ai pârghii directe, dacă nu tratezi lucrurile serios zi de zi, lucrurile scapă de sub control. Şi asta se întâmplă, din păcate, atunci când oamenii nu înţeleg că fiecare lucru care nu este făcut cu seriozitate şi cu responsabilitate poate să aibă nişte efecte distrugătoare", a mai precizat Ilie Bolojan.