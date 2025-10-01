Spitalul din Iași, unde au murit 6 copii, a primit 5 milioane de euro prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale

Spitalul de pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în timpul spitalizării, a primit 5 milioane de euro prin programul PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Informațiile apar într-un document al Consiliului Județean Iași. Banii erau destinați dezvoltării laboratorului de microbiolologie și achiziționării de echipamente și materiale pentru a reduce riscul acestor infecții intra-spitalicești.

Astfel, potrivit documentului disponibile pe site-ul Consiliului Județean Iași, spitalul a primit aproape 26 de milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) în 2023 prin programul PNRR.

Contractul a fost semnat în 23 noiembrie 2023 de Consiliul Județean Iași cu Ministerul Sănătății pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ce prevedea proiectul finanțat prin PNRR

Proiectul a fost aprobat în cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.4/Echipamente și

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul general al proiectului: creșterea siguranței actului medical în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

creșterea siguranței actului medical în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Obiective specifice: dezvoltarea laboratorului de microbiologie, prin creșterea capacității de investigații și analize de microbiologie specializate; achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale;

Documentul arată că valoarea totală a proiectului a fost de 30.767.794,68 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR a fost de 25.855.289,65 lei, iar valoarea TVA eligibilă aferent PNRR a fost de 4.912.505,03 lei.

Proiectul finanțat prin PNRR s-a desfășurat în perioada 23.11.2023 - 02.11.2024.

7 copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași au murit

Şase copii care au fost internaţi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. Un al șaptelea copil, infectat tot cu Serratia Marcescens multi-sensibilă și candida guilliermondii, a murit într-un spital din București, după ce a fost transferat acolo de la Iași la cererea părinților.

Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi, relatează Agerpres.



Ministrul Sănătăţii anunţa, pe 29 septembrie, măsuri „ferme şi concrete” pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor şi reacţia întârziată a instituţiilor.



„Am dispus demiterea conducerii DSP Iaşi şi am solicitat preşedintelui CJ Iaşi schimbarea managerului spitalului, din cauza reacţiei întârziate şi a lipsei grave de coordonare administrative şi procedurale”, a scris ministrul pe Facebook.

Într-un gest sfidător, Consiliul Județean Iași a demis-o pe managera interimară a spitalului și a numit-o în funcția de director medical. Antena 3 CNN a relatat că președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Sfânta Maria din Iași, unde au murit cei șapte copii din cauza infecțiilor nosocomiale, este Dănuț Pilă, un apropiat al președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul „Sf. Maria”, scrie Agerpres.



„Pe lângă sancţiunile pe care le-am impus deja, în cadrul DSP Iaşi, de exemplu, sau în cadrul unităţii sanitare, nu exclud noi demiteri”, a declarat ministrul, la finalul unei vizite efectuate la Spitalul de Pediatrie din Piteşti.



El a adăugat că raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat, întocmit în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”, va fi finalizat „cel mai probabil” în cursul zilei de miercuri, când ar urma să facă publice şi primele concluzii.