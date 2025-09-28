Reacţie revoltătoare a directoarei spitalului din Iaşi, unde au murit 6 copii, după ce i s-a cerut demisia: "Noi am făcut ce trebuia"

Reacţie uluitoare a directoarei spitalului din Iaşi, unde au murit 6 copii, după ce i s-a cerut demisia: "Noi am făcut ce trebuia". Sursa foto: Antena 3 CNN

Managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, unde șase copii au murit, infectați cu bacteria "Serratia Marcescens", amână să-şi dea demisia. Ba mai mult, şefa unităţii spitaliceşti afirmă că "noi, comportamental, am făcut ceea ce trebuia făcut", informează Antena 3 CNN.

"În momentul acesta pot să spun că, noi, cel puţin, comportamentul, am făcut ceea ce trebuia făcut", a afirmat Cătălina Ionescu, manager interimar al Spitalului Sf. Maria.

(n.r. - este justă alegerea domnului ministru de a vă demite?) Este alegerea ... şi eu o respect", a adăugat aceasta.

Ce nereguli a găsit ministrul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demisia conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, unde șase copii au murit, infectați cu bacteria "Serratia Marcescens".

Ministrul a mai precizat, în urma controlului de la Iași, că timp de 10 zile nu există niciun document care să arate cum au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecțiilor asociate actului medical.

”Practic, în perioada 15 septembrie - 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât este nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei”, a explicat ministrul.