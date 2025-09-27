Ministrul Sănătății anunță primele măsuri, după ce 6 copii au murit în spital, la Iași: „S-a reacţionat mult prea târziu”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Facebook/ Alexandru Rogobete

Șefa Direcției de Sănătate Publică din județul Iași va fi demisă „fără nicio explicație și fără nicio discuție”, a declarat, sâmbătă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El a cerut și demisia conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, unde șase copii au murit, infectați cu bacteria "Serratia Marcescens".

Ministrul a mai precizat, în urma controlului de la Iași, că timp de 10 zile nu există niciun document care să arate cum au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecțiilor asociate actului medical.

Nereguli grave și reacții întârziate

Ministrul spune că a descoperit lipsă de aplicare a protocoalelor și că personalul medical a reacționat mult prea târziu. În plus, echipa de control a găsit ”o serie de neconcordanţe în aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecţiilor asociate activităţii medicale”.

”Practic, în perioada 15 septembrie - 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât este nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei”, a explicat ministrul.

”Discutăm despre 9 pacienţi infectaţi cu acest germene patogen, dintre care, din păcate, 6 au decedat. În momentul de faţă, un pacient în vârstă de 3 luni a fost transferat la Grigore Alexandrescu, în Bucureşti, iar culturile s-au negativat, practic nu mai este infectat cu acest germene patogen, iar ceilalţi doi pacienţi care au rămas în această unitate sanitară sunt, de asemenea, negativi la germenele patogen astăzi”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Acesta a mai precizat că, dacă în urma anchetei se vor identifica fapte cu aspect penal, cazul va fi trimis la Parchet.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare

DSP Iași a declanșat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cum a izbucnit focarul de infecție. Directorul spitalului, Cătălina Ionescu, a declarat că bacteria identificată este sensibilă la antibiotice și că încă din 16 septembrie s-a decis limitarea internărilor la Terapie Intensivă.