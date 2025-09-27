Alexandru Rogobete merge azi la Spitalul 'Sf. Maria' din Iaşi, unde șase copii au murit din cauza unei bacterii

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Facebook/ Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iaşi, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria", unde șase copii au murit după ce s-a infectat cu bacteria "Serratia Marcescens".

Potrivit Ministerului Sănătăţii, în jurul orei 13:30 va avea loc o întâlnire cu toţi factorii implicaţi, iar ministrul va coordona controlul împreună cu şeful Corpului de control şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii.



Şase copii care au fost internaţi la Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria "Serratia Marcescens". Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi. Controlul este în desfăşurare, anunţat vineri MS, într-un comunicat de presă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Antena 3 CNN că va sesiza Parchetul după primirea raportului Corpului de Control ministerial și al Inspecției Sanitare în cazul celor șase copii morți în urma unei infecții bacteriene la spitalul Sf. Maria din Iași.

Primul caz de infecție a fost depistat la data de 13 septembrie, iar Direcția de Sănătate Publică a fost anunțată șase zile mai târziu, pe 19 septembrie. În cele șase zile au fost consemnate încă patru cazuri de bebeluși infectați, fără ca autoritățile de resort să fie informate.

Ministerul Sănătăţii a anunţat sancţiunile aplicate de inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria", după apariţia focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

Până în prezent au fost aplicate următoarele sancţiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi:

- epidemiologul spitalului a fost amendat cu suma 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecţiilor nosocomiale;

- medicul ATI a primit o amendă de 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor;

- unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor.



La nivelul instituţiei s-au dispus:

- suspendarea internărilor în secţia ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secţiei şi a vizitatorilor/aparţinătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;

- utilizarea echipamentului de protecţie şi igiena adecvată a mâinilor personalului medical;

- continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secţia ATI şi intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;

- repetarea probei de apă potabilă din reţea, sală cateter;

- suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcţie de rezultatele obţinute, conforme sau neconforme; testarea în continuare a materialelor sterile achiziţionate din afara unităţii sanitare şi utilizarea mănuşilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.