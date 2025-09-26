Șeful spitalului din Iași unde au murit șase copii spune că, după toate investigațiile, nu a fost găsită sursa bacteriei ucigașe

Managerul interimar a spus că toți cei șase copii care au murit din cauza bacteriei Serretia au vârste de la o lună la 15 ani, majoritatea fiind sugari. Foto: Agerpres

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Maria" din Iași, Cătălina Ionescu, a declarat vineri, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecție cu bacteria Serratia Marcescens, care a ucis şase bebeluşi. "Nu am depistat sursa, dar toate culturile pe care le-am luat până la acest moment, au ieșit negative", a spus ea, potrivit Agerpres.



"Suntem cu toate măsurile și controalele pe secția de ATI. S-au luat culturi. Întrucât această Serratia există în medii umede, am luat culturi și din soluțiile care sunt sterile, am luat culturi și din produse de sânge. Am căutat orice cauză sau orice sursă sau rezervor care poate determina această infecție. Nu am depistat sursa, dar toate culturile pe care le-am luat - de pe suprafețe, din apă, din ventilație, de pe mâinile personalului, din scurgeri, din soluții sterile, toate, până la acest moment, au ieșit negative. Mai avem încă culturi în lucru'" a declarat managerul interimar al Spitalului "Sf Maria", Cătălina Ionescu.



Conform acesteia, până acum a fost verificat doar o parte din personal, pentru a nu fi blocat laboratorul spitalului.



"Până la acest moment nu a fost încă tot personalul testat. Sunt analize etapizate pentru că personalul din ATI e numeros. Nu am putut să testez tot personalul într-o singură zi, pentru că aș bloca laboratorul spitalului și nu ar mai putea face celelalte analize la pacienți. Dar personalul, ce s-a testat până acum, a ieșit negativ", a adăugat Ionescu.



Potrivit sursei citate, toți cei nouă pacienți care erau internați la Terapia Intensivă aveau imunitatea compromisă, dar și spitalizare prelungită din cauza gravității afecțiunilor de care sufereau.



"Din cei nouă pacienți din ATI, șase au decedat. Toți pacienții sunt imuno-compromiși cu spitalizare prelungită. Sunt pacienți care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecțiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromiși. Sunt pacienți care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă și tratamente corespunzătoare afecțiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei și chirurgicale repetate, tot datorate afecțiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germeni multidrogorezistent. Din păcate, deși tratamentul pacienților a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat. (...) Serratia este un germen patogen oportunist care trăiește în general în mediile umede și care, la pacienții imuno-compromiși poate da infecții. De la infecții respiratorii, urinare, până la infecțiile de tip sepsis cu evoluție extrem de agresivă și fulminantă", a declarat presei dr Cătălina Ionescu.



Managerul interimar a spus că toți cei șase copii care au murit din cauza bacteriei Serretia au vârste de la o lună la 15 ani, majoritatea fiind sugari.



"Primul caz de infecție cu bacteria Serratia Marcescens a fost înregistrat pe 7 septembrie. În momentul în care am avut identificate trei cazuri, am raportat cele trei cazuri cumulative drept focar și am luat măsurile care s-au impus: limitarea internărilor în corpul A al ATI, instruirea și reinstruirea personalului privind igiena mâinilor, a metodelor de curățenie, s-au luat făcut teste rapide de autocontrol și culturi pe mediul de cultură din secția ATI, de pe suprafețe, de pe aparatură, din ventilație, de pe mâinile personalului. Pe data de 16 au apărut celelalte șase cazuri. În momentul respectiv am intensificat măsurile, în sensul că am informat (...) că nu mai primim pacienți din alte județe decât în limita numărului de locuri din celălalt corp al ATI", a declarat Ionescu.



Conform acesteia, toate cele nouă cazuri identificate cu această infecție sunt în secția de ATI, din corpul A al unității medicale, care între timp a fost închisă și nu vor fi făcute internări până când nu va fi eradicat focarul de infecție cu Serratia.



"Nu vom interna în acel corp până nu eradicăm focarul, până nu se face din nou o curățenie generală, o dezinfecție terminală, după care vom lua din nou culturi din secție. Dacă acele culturi vor ieși negative, vom da drumul la activitate", a subliniat ea.

Infecțiile cu Serratia Marcescens reprezintă o amenințare majoră în special pentru pacienții vulnerabili și în formele invazive ale bolii. Un diagnostic precoce și administrarea rapidă a tratamentului corect, stabilit pe baza unei antibiograme, sunt esențiale pentru creșterea șanselor de supraviețuire, iar bacteria este imună la antibiotic.