„Nu ieșiți din case, stați departe de ferestre”. DSU le cere celor din zonele cu cod roșu să activeze mesajele RO-ALERT

2 minute de citit Publicat la 13:20 07 Oct 2025 Modificat la 13:20 07 Oct 2025

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că se vor acumula cantități de apă care pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140l/mp / Foto: Getty Images

În contextul avertizărilor meteo emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), autoritățile au anunțat măsuri speciale, iar reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) fac mai multe recomandări pentru populație. Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a primi avertizările oficiale.

Codul roșu de ploi torențiale și descărcări electrice a fost extins în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Ilfov și Giurgiu și municipiul București. Meteorologii avertizează că se vor acumula cantități de apă care pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140l/mp.

Astfel, în acest context, reprezentanţii DSU fac o serie de recomandări.

Recomandări pentru populație

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, respectați următoarele măsuri:

Urmăriți permanent anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru informații actualizate;

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

În caz de urgență, apelați numărul unic 112”, a transmis DSU.

De asemenea, au fost dispuse măsuri preventive la central și teritorial.

La nivel central

Monitorizarea și coordonarea situației prin Departamentul pentru Situații de Urgență, completat cu grupa operativă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflată în permanentă legătură cu instituțiile membre ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență;

Realizarea manevrei de forțe și mijloace la nivelul IGSU, prin suplimentarea efectivelor din județele Călărași, Constanța, Giurgiu și Ialomița, după cum urmează:

de la ISU Suceava și ISU Botoșani - ISU Constanța

de la ISU Alba și ISU Harghita - ISU Călărași

de la ISU Cluj și ISU Mureș - ISU Ialomița

de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara - ISU Giurgiu

La nivel teritorial

Transmiterea prognozelor, avertizărilor și informărilor privind producerea fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase către autoritățile competente, pentru dispunerea măsurilor specifice;

Menținerea în stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace și echipamente, astfel încât manevra de forțe și mijloace să se poată realiza în cel mai scurt timp;

Instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizare de fenomene periculoase

Monitorizarea în teren a cursurilor de apă vizate de atenționările hidrologice;

Suspendarea cursurilor, în data de 08.10.2025, în unitățile de învățământ preuniversitar din județele Ialomița, Călărași și Constanța, decizie adoptată de autoritățile din zonele aflate sub incidența avertizărilor meteo. Totodată, această măsură este analizată și la nivelul celorlalte județe aflate sub avertizări, urmând ca dispunerea suspendării cursurilor să se stabilească în cadrul ședințelor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență.

Activarea grupei operative și a Centrelor Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției în judetele aflate sub incidența codurilor portocalii și roșii;

Analizarea situației în cadrul ședințelor extraordinare ale Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență în județele aflate sub incidența codurilor portocalii și roșii.

„Autoritățile sunt mobilizate și pregătite să intervină, însă este esențial ca fiecare cetățean să manifeste prudență, responsabilitate și să respecte recomandările transmise pe canalele oficiale”, a mai transmis DSU.

Avertizarea este valabilă începând de marți, ora 21:00, până miercuri la ora 15:00.