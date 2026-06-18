O bucata mare de beton a fost pusă pe șine, în Gara Constanța. Un tren a intrat direct în ea

Tren CFR Călători staționat în gara din Craiova. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto

Un incident grav, care putea duce la deraierea unui tren, a avut loc joi dimineață în Gara Constanța. Persoane necunoscute au scos un element de beton din infrastructura feroviară și l-au așezat pe calea ferată.

Potrivit CFR Infrastructură Constanța, elementul de beton, numit marcă de siguranță, a fost lovit de un tren care circula dinspre Mangalia. Circulația feroviară nu a fost afectată, însă reprezentanții CFR spun că incidentul putea avea consecințe grave.

„Un grav incident feroviar, care se putea solda cu urmări deosebit de grave, inclusiv cu deraierea unui tren, a fost înregistrat în această dimineață în Stația CF Constanța. Persoane necunoscute au comis un act de vandalism, după ce au scos o marcă de siguranță - un element din beton utilizat în infrastructura feroviară - și au așezat-o pe calea ferată”, au transmis reprezentanții CFR Infrastructură Constanța.

Pericolul a fost observat în jurul orei 8:00, iar Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată.

Din primele verificări făcute la fața locului, anchetatorii au stabilit că elementul de beton ar fi fost pus intenționat pe șine. Acesta a fost lovit de trenul care venea dinspre Mangalia, însă garnitura și-a continuat circulația, iar traficul feroviar nu a fost blocat.

CFR Infrastructură avertizează că, deși de această dată nu au fost înregistrate urmări asupra circulației trenurilor, incidentul putea provoca o deraiere.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor care au pus elementul de beton pe calea ferată și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.