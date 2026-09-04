O dronă cu explozibil a fost distrusă vineri seara lângă intrarea pe brațul Sulina. O alta a fost depistată lângă Platforma Centrală

1 minut de citit Publicat la 19:16 04 Sep 2026 Modificat la 19:23 04 Sep 2026

Dronele au fost semnalate MApN de navele din Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Două fragmente de dronă, ambele cu explozibil, au fost distruse în mod controlat de scafandrii români de specialitate, iar ultima operațiune a avut loc vineri seară, anunță MApN.

"Vineri, 4 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina, pentru verificarea unui obiect plutitor suspect.

În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului, în condiții de siguranță, la ora 18.17.

Dronele au fost semnalate de nave comerciale

O intervenție similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona Platformei Centrale (PFCP, Platforma Fixă Centrală de Producție, este principala platformă petrolieră maritimă de producție de hidrocarburi din sectorul românesc al Mării Negre, n.r.)

Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

Forțele Navale Române mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea obiectelor care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime", a comunicat MApN.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, ambele fragmente proveneau de la drone aeriene.