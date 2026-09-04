Antena 3 CNN Actualitate Un fragment dintr-o dronă a fost descoperit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au fost evacuați

Un fragment dintr-o dronă a fost descoperit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au fost evacuați

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 14:01 04 Sep 2026 Modificat la 14:01 04 Sep 2026
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bucata de drona
Cel mai probabil, fragmentul va fi preluat și predat polițiștilor de la Garda de Coastă pentru continuarea cercetărilor. Captura video/Antena 3 CNN

Cel mai probabil, fragmentul va fi preluat și predat polițiștilor de la Garda de Coastă pentru continuarea cercetărilor.

Tot în apropiere de plaja Modern, o bucată mare de dronă a fost găsită între stabilopozi, sâmbătă seară.

În Eforie Nord, o turistă a scos o bucată de dronă din apă și a aruncat-o sub foișorul salvamarilor.

Pe 26 august, un fragment de dronă a fost semnalat în zona Cazinoului din Constanța. Polițiștii l-au scos cu mâinile goale din apă după ce s-au convins că obiectul nu reprezintă un pericol și că nu are încărcătură explozivă.

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Etichete: Constanța fragmente de dronă plaja Război Ucraina

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