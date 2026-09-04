Un fragment dintr-o dronă a fost descoperit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au fost evacuați

Un fragment dintr-o dronă a fost descoperit vineri pe plaja Modern din Constanța, iar turiștii aflați în zonă au fost evacuați ca măsură de siguranță. Inițial, salvamarii s-au apropiat de obiect cu o barcă, fără să atingă fragmentele, iar ulterior la fața locului au intervenit autoritățile, care urmează să stabilească modul în care bucata de dronă a ajuns pe litoral, potrivit Antena 3 CNN.
Potrivit informațiilor de la fața locului, ar fi vorba despre o aripă de dronă adusă la mal de valuri. Primele verificări indică faptul că fragmentul nu avea încărcătură explozibilă.
Autoritățile vor efectua expertize pentru a confirma dacă piesa aparține unei drone și pentru a stabili în ce împrejurări a ajuns pe plaja din Constanța. Deocamdată, nu au fost comunicate concluzii oficiale privind proveniența obiectului.
Cel mai probabil, fragmentul va fi preluat și predat polițiștilor de la Garda de Coastă pentru continuarea cercetărilor.
Tot în apropiere de plaja Modern, o bucată mare de dronă a fost găsită între stabilopozi, sâmbătă seară.
În Eforie Nord, o turistă a scos o bucată de dronă din apă și a aruncat-o sub foișorul salvamarilor.
Pe 26 august, un fragment de dronă a fost semnalat în zona Cazinoului din Constanța. Polițiștii l-au scos cu mâinile goale din apă după ce s-au convins că obiectul nu reprezintă un pericol și că nu are încărcătură explozivă.