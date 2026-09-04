Un fragment dintr-o dronă a fost descoperit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au fost evacuați

Un fragment dintr-o dronă a fost descoperit vineri pe plaja Modern din Constanța, iar turiștii aflați în zonă au fost evacuați ca măsură de siguranță. Inițial, salvamarii s-au apropiat de obiect cu o barcă, fără să atingă fragmentele, iar ulterior la fața locului au intervenit autoritățile, care urmează să stabilească modul în care bucata de dronă a ajuns pe litoral, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit informațiilor de la fața locului, ar fi vorba despre o aripă de dronă adusă la mal de valuri. Primele verificări indică faptul că fragmentul nu avea încărcătură explozibilă.

Autoritățile vor efectua expertize pentru a confirma dacă piesa aparține unei drone și pentru a stabili în ce împrejurări a ajuns pe plaja din Constanța. Deocamdată, nu au fost comunicate concluzii oficiale privind proveniența obiectului.