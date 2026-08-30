O bucată mare de dronă a fost găsită printre stabilopozi, pe plaja Modern din Constanța

1 minut de citit Publicat la 10:09 30 Aug 2026 Modificat la 10:11 30 Aug 2026

Un fragment de dronă a fost găsit printre stabilopozi, pe plaja Modern din Constanța. FOTO: Antena 3 CNN

O bucată mare de dronă a fost găsită între stabilopozi, sâmbătă seară, pe plaja Modern din Constanţa.

› Vezi galeria foto ‹

Oamenii au alertat autorităţile care au intervenit de urgenţă pentru securizarea zonei.

Pe plajă a fost o adevărată desfăşurare de forţe, iar accesul pe dig a fost complet restricţionat.

Dacă drona ar fi avut încărcătură explozivă, autorităţile erau pregătite inclusiv pentru a o detona.

A fost al treilea incident cu drone produs într-o singură zi pe litoral. Un fragment a fost adus la mal de valuri în Eforie Sud.

În Eforie Nord, o turistă a scos o bucată de dronă din apă și a aruncat-o sub foișorul salvamarilor.

În 26 august, un fragment de dronă a fost semnalat în zona Cazinoului din Constanța. Polițiștii l-au scos cu mâinile goale din apă după ce s-au convins că obiectul nu reprezintă un pericol și că nu are încărcătură explozivă.

Autorităţile reamintesc în acest context că turiştii trebuie să păstreze distanţa faţă de astfel de obiecte şi să nu le atingă.