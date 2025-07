O femeie de 84 de ani a fost abandonată de cei 9 copii, după ce a ajuns la spital în Iaşi

Una dintre nurorile bătrânei a acceptat să o ia acasă şi să o îngrijească. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Poveste dramatică în judeţul Iaşi. O femeie de 84 de ani a fost abandonată de cei nouă copii, după ce a ajuns la spital. Aflată în grija medicilor, bunica Aurica a făcut mărturisiri emoționante despre fiicele şi fiii cărora le-a dat viaţă şi pe care i-a crescut cu dragoste. După ce o asistentă socială a vorbit cu moştenitorii femeii, una dintre nurori a acceptat să o ia acasă şi să aibă grijă de ea.

Bunica Aurica a povestit cu vocea sugrumată de tristeţe că a avut o viaţă extrem de dificilă, iar acum, la bătrâneţe, a ajuns să fie abandonată de proprii copii. "Am ajuns zile grele, să fiu pe drum, boschetară! Am ajuns zile grele , devin boschetară. Am crescut atâția copii, am făcut băieți și fete, și m-au aruncat în stradă. Maica Domnului, Tu ești mare și puternică... să mă vadă (n.r.: Fecioara Maria)", a spus femeia, în vârstă de 84 de ani, pentru Antena 3 CNN.

Totul a început la sfârşitul săptămanii trecute, când bunica Aurica s-a simţit rău şi a avut nevoie să fie transportată la spital. După ce medicii au considerat că se poate întoarce acasă, ea a aflat că niciunul dintre copiii săi nu este de acord să o ia în grijă.

Cu ambulanţa, femeia a mers din poartă în poartă ca să găsească un cămin, însă, fără succes.

"Doamna, în vârstă de 84 de ani, a fost adusă de ambulanță dintr-un sat al comunei Șipote pentru că a avut o stare de slăbiciune, așa cum declara fiul care a apelat la 112. (...). Am încercat să o trimitem la domiciliu, luând legătura mai întâi cu fiul care făcuse solicitarea. A urmat mai multe telefoane date către mai mulți dintre copiii acestei doamne. Împreună cu ambulanța, care o ducea pe doamna la domiciliu... au mers la șase dintre copiii ei... nu au vrut să o primească în curte, nu au vrut să o primească în casă", a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator UPU - SMURD Iași.

Apropiaţii bunicii Aurica au fost şocaţi când au auzit situaţia în care a ajuns aceasta.

"Nu o primesc copiii, că aşa sunt copiii... ce să faci?!? În ziua de azi, nu vezi cum sunt copiii? Îi creşti şi, după ce îi creşti... (...). Nu vrea să o primească niciunul. Din bunătate, ea le-a dat grădină...", a spus una dintre fostele vecine ale femeii.

Cu inima sfâşiată de gestul propriilor copii, femeia și-a păstrat credința și s-a rugat Maicii Domnului pentru o minune. Rugăciunea i-a fost ascultată: una dintre nurori a decis să o ia acasă și să aibă grijă de ea, potrivit Antena 3 CNN.

"Din păcate, niciunul din copii cu are am vorbit la telefon, au fost de acord ca să aibă grijă de dumneaei, spunând că nu au condiții. În cele din urmă, a rămas să-i ofere o cameră nora ei la care a mai stat", a declarat pentru Antena 3 CNN Cristina Ipati, asistent social.