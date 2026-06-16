Oana Țoiu: România salută memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran. „Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz este vitală”

Oana Ţoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres

România salută eforturile diplomatice și de mediere care au condus la convenirea memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite ale Americii și Iran, a anunțat marți ministra de Externe Oana Țoiu.

„Reluarea neîntârziată a traficului maritim și comercial, negrevat de taxe, prin Strâmtoarea Ormuz este vitală pentru stabilitatea regională și economia globală, inclusiv stabilizarea treptată a prețurilor la energie și accesul la timp la îngrășămintele necesare în agricultură”, a spus Oana Țoiu, într-o postare publicată pe contul său de X.

România a salutat eforturile diplomatice și de mediere care au condus la convenirea memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite ale Americii și Iran



Reluarea neîntârziată a traficului maritim și comercial, negrevat de taxe, prin Strâmtoarea Ormuz este vitală pentru… — Toiu Oana (@oana_toiu) June 16, 2026

Oana Țoiu a mai adăugat că România a subscris, alături de alte 25 de state, la declarația liderilor adoptată de Franța, Marea Britanie, Germania și Italia (E-4), privitoare la înțelegerea de pace la care au ajuns SUA și Iran, precum și mecanismele comune destinate asigurării tranzitului în condiții de siguranță și coordonării eforturilor dimplomatice.

La summitul G7 din Franța, Donald Trump a promis că va dezvălui „peste câteva zile” textul înțelegerii cu Iranul, pe care îl descrie drept „grozav” – ba chiar că îl va citi presei cuvânt cu cuvânt, în fața camerelor. Documentul a fost semnat electronic duminică, dar conținutul integral nu a fost încă făcut public. Deocamdată, Trump garantează că „Iranul nu va avea niciodată armă nucleară”.

Mediatorii din negocierile dintre SUA și Iran discută despre pacte de neagresiune, grupări armate nestatale și chestiuni nucleare cu Iranul, a declarat marți un reprezentant al Qatarului, unul dintre principalii mediatori între Washington și Teheran, oferind o imagine asupra cât de mult s-a extins sfera discuțiilor.