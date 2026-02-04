Operațiune antidrog de amploare lângă București. Unul dintre traficanți este fiul unui colonel. Doi polițiști au fost loviți cu mașina

O operațiune de amploare are loc, miercuri seara, lângă București. Polițiștii antidrog au oprit o tranzacție de droguri, au capturat nouă kilograme de cocaină și au reținut mai mulți traficanți. Printre suspecții vizați de poliție se numără, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, și fiul unui colonel din MAI. Doi ofițeri au ajuns la spital, după ce traficanții care încercau să fugă i-au lovit cu mașina.
Operațiunea este în desfășurare la această oră. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, traficanții erau sub supravegherea polițiștilor și procurorilor anti-drog, care știau că această tranzacție urma să aibă loc în această seară.
Oamenii legii au oprit schimbul de droguri. Au fost trase mai multe focuri de armă, potrivit surselor Antena 3 CNN, iar doi polițiști au ajuns la spital, după ce au fost loviți cu mașina de traficanții, care au încercat să fugă.
O parte dintre cei vizați au fost săltați de oamenii legii. De asemenea, aceștia au capturat aproximativ nouă kilograme de cocaină și alte droguri de mare risc.
Conform surselor Antena 3 CNN, unul dintre traficanți ar fi fiul unui colonel din poliție.