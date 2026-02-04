Operațiune antidrog de amploare lângă București. Unul dintre traficanți este fiul unui colonel. Doi polițiști au fost loviți cu mașina

Polițiștii au capturat aproximativ nouă kilograme de cocaină și alte droguri de mare risc. *Imagine cu caracter ilustrativ/Foto: Getty Images

O operațiune de amploare are loc, miercuri seara, lângă București. Polițiștii antidrog au oprit o tranzacție de droguri, au capturat nouă kilograme de cocaină și au reținut mai mulți traficanți. Printre suspecții vizați de poliție se numără, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, și fiul unui colonel din MAI. Doi ofițeri au ajuns la spital, după ce traficanții care încercau să fugă i-au lovit cu mașina.

Operațiunea este în desfășurare la această oră. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, traficanții erau sub supravegherea polițiștilor și procurorilor anti-drog, care știau că această tranzacție urma să aibă loc în această seară.

Oamenii legii au oprit schimbul de droguri. Au fost trase mai multe focuri de armă, potrivit surselor Antena 3 CNN, iar doi polițiști au ajuns la spital, după ce au fost loviți cu mașina de traficanții, care au încercat să fugă.

O parte dintre cei vizați au fost săltați de oamenii legii. De asemenea, aceștia au capturat aproximativ nouă kilograme de cocaină și alte droguri de mare risc.

Conform surselor Antena 3 CNN, unul dintre traficanți ar fi fiul unui colonel din poliție.