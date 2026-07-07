Operațiunea „Biloxi”: Piloții britanici de Eurofighter sunt „roșii” și simulează lupte aeriene 1 la 1 cu piloții români de F-16

Avioane F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Un pilot britanic de Eurofighter a descris, în cadrul unui scurt reportaj video realizat pentru aviația militară britanică - Royal Air Force (RAF)- despre operațiunea „Biloxi”, numele de cod al misiunii NATO prin care Regatul Unit a dislocat în România avioane Typhoon în cadrul misiunii de poliție aeriană întărită, pentru descurajarea Rusiei.

„Operarea avioanelor Typhoon de aici, de la Borcea, a fost o experiență pozitivă de la început, până la final”, a spus pilotul britanic de Eurofighter Typhoon.

NATO a dislocat, la finalul lunii martie, avioane britanice Eurofighter, la baza aeriană de la Borcea, alături de un detașamant de 200 de militari, în misiunea de Poliție Aeriană Întărită din România.

„Avem antrenamente în comun, fiecare are ceva de învățat din asta”, a adăugat pilotul britanic.

Acesta a adăugat că piloții britanici au „încredere” în cei români și se așteaptă la „profesionalism” din partea lor, așa cum și românii se așteaptă la profesionalism din partea britanicilor.

„Când urcăm sus, noi suntem echipa roșie (echipa care, în cadrul exercițiului joacă rolul piloților inamici - n.r.), sau simulăm lupte aeriene 1 la 1 împotriva F-16-urilor care se află la această bază (pilotate de români - n.r.)”, a adăugat pilotul RAF.

„We prey, they pray” - sloganul piloților români de F-16

Într-un alt scurt reportaj video, RAF, e prezentat un interviu cu un pilot român de F-16, numit „căpitanul Alexandru”.

„Faptul că beneficiem de serviciul extins de Poliție Aeriană și de prezența aliaților aici, în regiunea Mării Negre din România, ne ajută să dezvoltăm și să punem la punct noi tactici prin zborurile efectuate alături de diferite națiuni”, a precizat pilotul român.

„F-16 este unul dintre cele mai versatile avioane de vânătoare construite din 1970 și până în prezent, producția sa continuând și astăzi. Clădirea unei relații de încredere cu piloții din altă țară se leagă rapid și se dezvoltă prin proceduri comune, riscuri asumate împreună și profesionalism împărtășit. Să zburăm zi de zi cu avioanele noastre românești F-16 alături de aeronavele Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice, ne face să ne simțim ca și cum am opera în cadrul aceleiași escadrille mixte. Avioane diferite și națiuni diferite, dar un singur ritm”, a spus pilotul român Alexandru.

„We prey, they pray”, a spus pilotul, la finalul materialului - sloganul escadrilei române de F-16 „Warhawks” de la Borcea, un joc de cuvinte în engleză care se traduce prin „Noi vânăm, ei se roagă”.