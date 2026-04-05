Ovăz, sardine, conserve și gustări. Puțină ciocolată și foarte multă apă. Ce provizii e bine să-ți faci pentru o situație de criză

Oamenii ar trebui să aibă mereu în casele lor o rezervă de alimente pentru situații de urgență, în eventualitatea în care un război, fenomen meteo extrem sau un atac cibernetic ar provoca perturbarea sau întreruperea lanțurilor de aprovizionare, informează The Guardian.

Pentru astfel de situații, experții consultați de publicația britanică recomandă produse neperisabile sau cu termen de valabilitate îndelungat, precum conservele cu fasole boabe, legume sau pește/sardine, biscuiții din orez sau fulgii de ovăz.

În același timp, se recomandă să puneți la păstrare și câteva din alimentele voastre preferate - precum ciocolata sau chipsurile - e important să vă mențineți un moral cât mai ridicat în astfel de împrejurări.

Și, evident, nu uitați de apă: atât pentru băut cât și pentru spălat sau uz casnic.

Cel mai surprinzător sfat pe care îl dau experții britanici în astfel de situații: să vă pregătiți inclusiv să faceți schimb de provizi cu vecinii: gândiți-vă și la persoanele cu venituri scăzute, care nu dispun de resurse financiare care să le permită să-și facă astfel de provizii pe termen lung.

„Da, faceți provizii de alimente, dar fiți pregătiți să le împărțiți pentru a menține solidaritatea socială”, spune profesorul Tim Lang, citat de The Guardian. „Toate teoriile și experiențele legate de reziliență, în situații de criză, războaie sau conflicte de intensitate redusă, arată că menținerea coeziunii sociale e esențială pentru păstrarea ordinii sociale.”

Un singur eveniment neprevăzut ar putea declanșa tulburări sociale și chiar revolte pentru alimente în Marea Britanie, potrivit unui raport întocmit de zeci dintre cei mai renumiți experți în alimentație din țară, publicat în februarie. Aceștia au afirmat că problemele cronice, precum veniturile scăzute și lanțurile de aprovizionare fragile de tip „just-in-time”, au transformat sistemul alimentar într-un „butoi cu pulbere”. Războiul din Iran, care afectează aprovizionarea cu combustibil și îngrășăminte vitale pentru agricultori, a sporit și mai mult presiunea.

Proviziile calculate pentru o săptămână în cazul unei familii cu doi copii

Unele țări europene iau foarte în serios situația proviziilor alimentare de urgență pentru familii - un element care contribuie la formarea rezilienței societății în momente de criză. Guvernul Elveției a pus la dispoziția cetățenilor un site în care aceștia pot introduce date legate de familie, alergii alimentare, cine e vegetarian, sau ce animale de companie ai în casă. În funcție de aceste date, familiile primesc o listă detaliată cu alimentele și proviziile necesare.

Spre exemplu, pentru un cuplu cu doi copii, proviziile necesare pentru o săptămână pot include 20 de conserve de legume, șapte pachete de supe instant, salam, un kilogram de cafea și 47 de sticle de apă la 1,5 litri.

Germania are un site similar, în vreme ce în Letonia și Lituania sunt distribuite broșuri în care cetățenii sunt instruiți cum să supraviețuiască timp de 72 de ore, în caz de criză.

Recomandări similare au și suedezii. „Veți avea nevoie de alimente sățioase, bogate în proteine, care pot fi depozitate în siguranță la temperatura camerei, au nevoie de puțină apă pentru preparare sau pot fi consumate pe loc”, se arată într-o astfel de broșură.

„Trebuie să te gândești la situația în care nu poți găti, poate nu ai nici apă curentă, ai rămas și fără internet, deci nu poți căuta informații online”, explică Lang. „Gândește-te foarte atent la ce și cât poți consuma timp de o săptămână sau 10 zile”.

Într-o situație de criză, pe lângă proviziile făcute din timp, cei care dispun de o grădină, pot cultiva plante sau legume. De asemenea, o persoană are nevoie de minimum 7-12 litri de apă pe zi (pentru consum și uz casnic).