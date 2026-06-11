Streamerii riscă pedepse de până la 5 ani de închisoare în Polonia. Ce este „trash streamingul” și de ce e interzis

Acest tip de conținut apare cel mai adesea pe platforme cu moderare insuficientă. Foto: Getty Images

Polonia impune pedepse dure cu închisoarea pentru cei care practică așa-numitul „trash streaming”, adică postează conținut extrem de violent pentru a obține bani. Parlamentarii polonezi au votat joi un proiect de lege care prevede pedepse de până la 5 ani de închisoare pentru cei care difuzează online infracțiuni precum crime sau viol, dar și acte de cruzime faţă de animale şi violenţe menite să umilească alte persoane, relatează Agerpres.

Măsura face parte dintr-un set adoptate recent de Polonia care vizează înăsprirea regulamentelor privind conţinutul online. Printre măsurile adoptate recent se află interzicerea folosirii la şcoală a telefoanelor mobile de către minorii sub 16 ani.



Conform noilor prevederi, difuzarea în mediul online a unor infracţiuni pentru care pedepsele sunt mai mari de cinci ani de închisoare va fi tratată ca infracţiune separată ce poate aduce o pedeapsă de până la cinci ani de detenţie.



De asemenea, legea se referă şi la conţinutul ce arată cruzime faţă de animale, violenţe şi umilirea altor persoane şi la promovarea jocurilor de noroc.



Aceleaşi pedepse se vor aplica persoanelor care simulează sau portretizează în mod fals comiterea unor asemenea sancţiuni în timp ce sunt transmise în direct.

Ce este „trash streaming”

„Trash streaming” sau „trashcasting” este o formă de transmisiune live în care creatorii comit acțiuni periculoase, degradante sau ilegale pentru bani și pentru a atrage implicarea publicului.

Spectatorii donează adesea bani pentru a-i încuraja pe streamerii respectivi să meargă și mai departe, uneori până la extreme care pot avea consecințe fatale. Aceștia pot plăti și pentru a lansa diverse „provocări” periculoase.

Din cauza nivelului ridicat de vătămare și exploatare implicat, acest fenomen a generat controverse pe scară largă, inițiative legislative și măsuri de combatere la nivel internațional.

Acest tip de conținut apare cel mai adesea pe platforme cu moderare insuficientă.

Uniunea Europeană reglementează conţinutul ilegal şi infracţiunile comise prin Digital Services Act (DSA), ceea ce necesită platforme pentru înlăturarea rapidă a materialelor ce promovează violenţa.