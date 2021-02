Pacientă la Institutul Matei Balș, mărturie din infern: "Am auzit o explozie puternică, s-au spart geamuri"

Pacientă: Dormeam şi am auzit ţipete... "Sculaţi-vă, că e incendiu, trebuie să ieşim cât putem de repede!"

"Ştiu că dormeam (vineri dimineaţa, în timpul incendiului - n.r.), am auzit nişte ţipete, a venit o doamnă asistentă şi a zis "Sculaţi-vă acum, că e incendiu, trebuie să ieşim cât putem de repede!".

Eu am avut prezenţă de spirit, m-am mişcat repede, nu eram pe oxigen, am sărit din pat, am luat geanta şi am ieşit. Era fum deja, le-am văzut pe asistente cum alergau prin saloane şi scoteau pacienţii care erau mai greu deplasabili, îi sprijineau, iar ceilalţi ieşeau singuri.

Eu am ieşit până să vină pompierii. Asistentele, medicii, infirmierele începuseră să scoată pacienţii din salon rând pe rând, s-au mişcat extraordinar de repede. Nu am cuvinte, se vedea că sunt instruiţi, apoi ne-au luat repede în camera de gardă, ne-au împărţit pe gravitate, au trimis psiholog să ne consulte, să vadă în ce stare suntem. Sunt jos pălăria.

"Ieşea un fum negru foarte gros şi am auzit o explozie puternică, s-au spart geamuri"

Şi sunt convinsă că dacă nu s-ar fi mişcat aşa repede şi nu ar fi fost aşa bine pregătiţi, numărul de victime era mult mai mare, pentru că era fum mare, eu eram la etajul II şi deja era fum, se vedea. Au salvat maxim cât au putut salva, nu erau oameni intoxicaţi cu fum, deci jos pălăria", a spus pacienta care era internată la etajul al doilea de la Institutul Balş, vineri, în timpul incendiului.

Înainte de a ieşi din salon, ea şi-a pus un hanorac din bumbac la gură, pentru a inhala fum, iar momentul exploziei a prins-o în curtea institutului.

"Eu când am ieşit, ieşea un fum negru foarte gros de la parter şi am auzit prima explozie puternică, s-au spart câteva geamuri şi a mai fost una mai micuţă. Mă aşteptam să bubuie mult mai tare, având în vedere că erau mulţi oameni pe oxigen.

Vedeam fumul care ieşea pe unul din geamuri, foarte puternic. După prima explozie, am fugit pe lângă gard ca să venim spre curte. Au fost evacuaţi toţi, în afară de salonul unde s-a întâmplat (...).

"M-am legat cu un hanorac de bumbac peste gură, să nu inhalez fum şi am fugit cât am putut de repede"

Mi-a fost teamă când am ieşit din salon, că nu ştiam ce se întâmplă, m-am legat cu un hanorac de bumbac peste gură, să nu inhalez fum şi am fugit cât am putut de repede, ca să ies. M-am gândit că dacă e fumul prea mare să mă întorc să-l ud, dar nu a fost cazul", îşi aminteşte femeia.

Pacienta, care este şi acum sub supraveghererea medicilor de la Balş şi a dorit să-şi păstreze anonimatul, spune că în spital nu este frig şi în tot acest timp de când stă acolo nu a văzut aeroterme.

Totodată, ea spune că unii bolnavi au frisoane puternice şi din această cauză pot simţi o temperatură mai scăzută. Însă nu este şi cazul ei.

"Era mai rece, dar suportabil, nu-mi aduc aminte să-mi fi fost frig, mulţi transpiram. Eu transpiram în fiecare noapte. Eu eram lângă geam, caloriferul nu era fierbinte, dar era călduţ.

"Nu era frig, caloriferul era călduţ, nu am văzut aeroterme şi nu cred că era nevoie"

Nu am văzut aeroterme, nu aveam în cameră, nu am solicitat. Salonul de vizavi nu avea, că l-am văzut, dar nu era atât de frig încât să necesite. Poate că unii pacienţi aveau frisoane şi percepeau frigul mai tare, dar nu mi s-a părut că era frig încât să nu se poată sta", spune pacienta de la Balş.

Femeia are numai cuvinte de laudă la adresa medicilor salvatori şi vede partea plină a paharului.

"Nu cred că trebuie să căutăm ţapi ispăşitori, sunt nişte condiţii speciale şi trebuie să respectăm, sunt convinsă că personalul sanitar a depus toate eforturile şi ar trebui să le li se mulţumească pentru tot ce au făcut şi că au salvat oameni, iar în mediile acestea cu oxigen mult se pot întâmpla şi accidente. Evident că e foarte trist ce s-a întâmplat, dar a fost un accident. Putea fi mult mai rău, au scăpat atâţia oameni, s-au purtat ireproşabil aici", a adăugat pacienta de la Balş, care a trăit acolo incediul de vineri.

Opt morţi, după incendiul de la Institutul Matei Balș

Încă o persoană a murit, luni, în urma incendiului de la Institutul Național "Matei Balș" din Capitală, ceea ce crește bilanțul la opt persoane decedate.

Este vorba de un bărbat de 87 de ani, însă reprezentanții Ministerului Sănătății au transmis că nu pot face încă o legătură de cauzalitate între incendiu și deces.

Bărbatul de 87 de ani a murit, luni, la Institutul Matei Balș din Capitală. El era internat în stare gravă, cu COVID-19, în momentul incendiului în pavilionul 5 al Institutului, locul unde a izbucnit focul.