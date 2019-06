Papa Francisc a văzut o bătrână când a intrat în Piața din Iași. După câteva minute și-a dat seama de ceva. O lume întreagă a aflat!

Papa Francisc a povestit în fața a 150.000 de ieșeni o întâmplare petrecută cu doar câteva minute înainte de a intra în piața din fața Palatului Culturii.

Era o bătrână, destul de bătrână, o bunică. Și în brațe avea un nepot care avea cel mult două luni. Când eu am trecut, mi l-a arătat. Surâdea. Și surâdea cu un surâs complice. Cum mi-ar fi spus: Acum eu pot visa! Apoi, în momentul în care m-am emoționat și nu am avut curajul să o aduc aici, în față. Și pentru am povestit. Fiecare bunic visează atunci când nepoții merg înainte, iar nepoții visează atunci când au rădăcini. România e Gradina Maicii Domnului, pentru că este o Mamă care cultivă visele fiilor.