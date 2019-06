Părintele Francisc Doboș, apel urgent: Andreea vrea să se căsătorească anul viitor. Azi vrea să trăiască

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București, părintele Francisc Doboș, lansează un apel urgent. O tânără are nevoie de ajutor imediat.

"Femeia frumoasă din imagine agățată de gâtul logodnicului are nevoie de viață. Mai precis de sânge. Se numește Andreea Stefania Papa. De trei ani este însoțitor de zbor la Qatar Airways. Luni a venit în țară. Nu se simțea bine. Azi a descoperit că are leucemie acută mieloblastică. Are nevoie de sânge, în special masa trombocitară din sânge. Este internată la spitalul Fundeni din București.

Dacă cineva avea de gând să doneze sânge mâine iată o sugestie. Poate alții nu au de gând dar vor prinde curaj până mâine.

Anul viitor vrea să se căsătorească. Azi vrea să trăiască. Aici profilul ei de facebook:

https://www.facebook.com/stefi.andreea.p

Ionuț Varga este logodnicul:

https://www.facebook.com/varga.ionutz"