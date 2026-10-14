Percheziții DNA la Constanța la o firmă care asigura mentenanța navelor NATO. Ar fi facturat servicii fictive de peste 1 milion euro

Potrivit DNA, au fost efectuate percheziții în trei locații din județul Constanța. FOTO: Agerpres

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut miercuri percheziții în județul Constanța, într-un dosar în care sunt investigate suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, în legătură cu servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Potrivit surselor Antena 3 CNN, firma vizată este S.C. Global Defense Logistics S.R.L. Printre acționari se numără Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR).

Potrivit DNA, au fost efectuate percheziții în trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane și la sediul unei societăți comerciale.

Ancheta se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). În Norvegia, cinci persoane au fost reținute, iar anchetatorii au făcut percheziții la locuințe și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Din echipa comună de anchetă fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).

Firma ar fi prezentat facturi frauduloase

Potrivit surselor, compania suspectată ar fi prezentat facturi frauduloase pentru servicii de întreținere și sprijin la sol acordate navelor militare NATO care efectuau escale în porturi din Europa de Nord-Vest. Prejudiciul total estimat pentru statele membre NATO depășește un milion de euro, însă valoarea exactă este încă investigată.

Suspiciunile vizează și posibila mituirea unor funcționari publici străini prin intermediul unui intermediar, în schimbul unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA).

În cadrul acțiunii coordonate la nivel internațional, în Norvegia au fost arestate cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domicilii și la sediile unor întreprinderi. În România, anchetatorii au făcut percheziții la sediul unei companii și la mai multe locuințe, iar în Germania au fost efectuate percheziții la sediile a două întreprinderi și la o locuință, în baza unui mandat european de anchetă.