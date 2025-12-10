Percheziții într-un dosar de braconaj: polițiștii au găsit arme, muniție și carne de vânat la locuințele unor suspecți din Ialomița

Percheziţiile au vizat locuinţele a trei persoane cercetate pentru că ar fi comis, în repetate rânduri, acte de braconaj cu câini din rasa ogar. foto:IGPR

Arme, muniţie şi carne de vânat au fost descoperite de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ialomiţa în urma unor percheziţii domiciliare efectuate în comuna Axintele, într-un dosar privind infracţiuni de braconaj cinegetic, relatează Agerpres.

„În urma activităţilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat mai multe bunuri de interes pentru cauză, printre care o armă neletală lungă, tip puşcă, supusă autorizării, 1.450 de bucăţi de muniţie neletală şi un recipient cu gaz CO2. Totodată, a fost descoperit şi un pistol airsoft”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IGPR.

› Vezi galeria foto ‹





Potrivit sursei citate, percheziţiile, derulate la data de 9 decembrie sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, au vizat locuinţele a trei persoane bănuite că ar fi comis, în repetate rânduri, acte de braconaj.



„Percheziţiile au vizat locuinţele a trei persoane cercetate pentru că ar fi comis, în repetate rânduri, acte de braconaj cu câini din rasa ogar şi metis de ogar, pe fonduri de vânătoare din zonă”, potrivit comunicatului citat.

De asemenea, la locaţiile percheziţionate au fost descoperite mai mulți câini, dintre care doi din rasa ogar, care ar fi putut fi folosiți în activităţile de braconaj.



„Cu privire la exemplarele canine identificate, a fost solicitat sprijinul Biroului pentru Protecţia Animalelor, în vederea luării măsurilor legale, conform competenţei. Toate bunurile descoperite au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor”, precizează IGPR.