Percheziții la Ministerul de Finanțe într-un dosar de fraudă de 35 de milioane de lei. O firmă implicată a beneficiat de ajutor de stat

1 minut de citit Publicat la 11:50 23 Oct 2025 Modificat la 11:50 23 Oct 2025

Procurorii au făcut percheziții la Ministerul de Finanțe. Foto: Hepta

Procurorii au efectuat, joi dimineață, percheziții la Ministerul Finanțelor Publice într-un dosar de spălare de bani în valoare de 35 de milioane de lei, relatează Antena 3 CNN.

"Anchetatorii ridică documente de la Direcția Generală Ajutor de Stat, instituție care ține de Ministerul Finanțelor. În aceeași speță s-au efectuat, joi, zeci de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe, între care Timiș, Prahova și Ilfov.

Conform celor documente de procurori, mai mulți reprezentanți ai unor companii, ar fi implementat un mecanism fraudulos complex, prin care ar fi fost făcută "pierdută" suma 35 de milioane de lei.

Surse: Banii din credit au ajuns în contul personal al administratorului firmei

Aceasta provenea dintr-un credit bancar garantat de stat în valoare totală de aproximativ 175,3 milione de lei.

Potrivit procurorilor, suma inițială a fost transferata în aceeași zi, 'prin mișcări rapide și nejustificate', în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea si disimularea originii fondurilor.

Ulterior, în baza unor contracte fictive, s-a realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.

Prin acest sistem 'suveică', fondurile au fost 'curățate' de urmele inițiale ale provenienței lor.

Prima societate comercială din lanțul tranzacțional a beneficiat si de fonduri nerambursabile pe schema ajutorului de stat de la Ministerul Finanțelor in valoare totala de 85.568.522 lei.

Perchezițiile de la Ministerul de Finanțe au ca obiect și suspiciunea că firma utilizată în schema frauduloasă a beneficiat de ajutor de stat cu complicitatea unor funcționari", a relatat Georgiana Murgilă, realizator Antena 3 CNN.