Performanță medicală uriașă la Oradea: Bazinul unei femei a fost reconstruit din bucăți de titan printate 3D

Un bazin printat 3D. Foto: Captură Antena 3 CNN

Un diagnostic de cancer osos sau o tumoră agresivă de bazin suna, până de curând, ca o condamnare la amputație sau un drum fără întoarcere către clinici extrem de scumpe din străinătate. Ei bine, miracolele medicale se întâmplă acum și în România. La Oradea, într-un spital devenit centru de excelență, o echipă de chirurgi apelează cu succes la ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Medici renumiți din Serbia și din marile spitale din București au venit nu ca să predea, ci ca să învețe de la un tânăr chirurg român cum se reconstruiește viața din bucăți de titan printate 3D.

O tânără de doar 20 de ani din Ploiești a descoperit o boală gravă în urma unui control de rutină: o tumoră rară și extrem de agresivă, care îi distrugea masiv bazinul și articulația șoldului. Timp de un an, fata și părinții ei au rătăcit prin spitale, fără un răspuns clar.

„Noi suntem din Ploiești. Pe zona noastră, Ploiești-București, n-am găsit nicio soluție medicală pentru fiica noastră un an de zile. Nu am primit niciun răspuns, niciun diagnostic clar. Piciorul drept nu mai era funcțional”, a explicat mama femeii, Lavinia Ursache.

Salvarea a venit de la sute de kilometri distanță: la Oradea. Aici, o intervenție chirurgicală maraton, de peste 7 ore, i-a redat fetei șansa la o viață normală. Totul a fost posibil datorită unui implant personalizat din titan, realizat special pentru anatomia ei unică prin tehnologia de printare 3D.

„După ce formațiunea tumorală este îndepărtată, avem și un implant tridimensionat, printat 3D, care, la rândul lui, ne va ajuta să restaurăm funcția pacientului. Astfel, interesul nostru este să nu salvăm doar viața pacientului, ci să salvăm și funcția și să îi oferim o funcție cât mai bună și cât mai apropiată de realitate”, a explicat medicul Abyd-Adrian Khal, specialist în ortopedie oncologică și traumatologie.

Tehnologia este pe cât de spectaculoasă, pe atât de minuțioasă. Totul începe de la un computer tomograf de înaltă precizie al pacientului. Datele sunt trimise în Germania, unde inginerii și medicii colaborează timp de 8 săptămâni pentru a crea ghidurile de tăiere și implantul final din titan.

„Dacă până acum pacienții căutau aceste soluții în străinătate, nu mai este nevoie. Le pot găsi și la noi, în aceleași condiții. Sunt recunoscute la nivel internațional, iar faptul că avem colegi din străinătate care vin să vadă ce facem noi la Oradea reprezintă o validare internațională”, a mai spus Khal.

Performanța medicală de la Oradea a atras atenția specialiștilor din întreaga regiune. Chirurgi de la faimosul Institut Banjica din Belgrad și de la Spitalul Clinic „Foișor” din București au intrat în sala de operație pentru a asista la 3 intervenții chirurgicale de o complexitate extremă.

„Este un lucru bun să ai aceste proteze și să ai un chirurg care poate să facă asta. Este ceva fantastic să ai o echipa care poate face această intervenție aici, în Oradea”, a spus medicul Stanislav Rajkovic, șeful Secției pentru Tumori din cadrul Institutului pentru Ortopedie Banjica din Belgrad.

Pe lângă succesul medical indiscutabil, un alt avantaj major este cel financiar. În timp ce, în clinicile din vestul Europei, o astfel de reconstrucție personalizată de bazin ajunge la 80 de mii de euro, în România costurile sunt de aproape 4 ori mai mici, iar calitatea este certificată la nivel internațional.

„Acești pacienți mergeau în străinătate și plăteau de două sau de trei ori costurile, dar poate nu aveau siguranța pe care o puteau avea aici, într-un centru certificat ca fiind foarte performant. Un astfel de implant durează aproximativ opt săptămâni din momentul în care primim CT-ul”, a spus și Cristian Bucur, reprezentantul firmei de implanturi 3D.

Pentru tânăra pacientă, perioada critică a trecut, iar semnele sunt din ce în ce mai bune. La doar câteva ore de la ieșirea din sala de operație, a început deja să își resimtă picioare, făcând primii pași imaginari spre o viață complet normală.