Petrecerea de vis a unor miri din Craiova s-a transformat în coșmar când doi invitați s-au luat la bătaie pe ringul de dans

Doi miri din Craiova sperau să aibă o nuntă de vis, însă petrecerea lor s-a transformat într-un coșmar când doi dintre invitații lor, care aveau un conflict mai vechi, s-au luat la bătaie pe ringul de dans. În încăierare, aceștia au aruncat cu scaunele de la mese, iar martorii spun că au fost scoase și cuțitele.

Bătaia a fost surprinsă de camerele de supraveghere de la sala de evenimente unde avea loc petrecerea. În imagini se vede cum bărbații se împing și se lovesc cu pumnii, în timp ce invitații fug speriați. Câțiva bărbați au încercat să îi despartă, dar cei doi au fost de neoprit.

Potrivit martorilor, cei doi au început inițial să se certe pe fondul unui conflict mai vechi. După câteva replici spiritele s-au încins și s-au luat la bătaie fără să mai țină cont de faptul că sunt invitați la o nuntă.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a confirmat incidentul și a precizat că a fost deschisă o anchetă. Poliția Serviciului de Investigații Criminale Dolj s-a sesizat din oficiu și verificările sunt în curs.