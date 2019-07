Povestea impresionantă a lui Abel, copilul de 11 ani din Gorj care a rămas fără părinți și fără casă: Vreau să mă fac pompier. Să salvez lumea, de incendii și de tot

Abel este un băiețel de 11 ani din Jupâneşti, judeţul Gorj și până la această vârstă a trecut prin momente cumplite. Copilul are mare nevoie de ajutpr după ce tatăl său a fost ucis de un coleg de muncă, mama l-a părăsit și casa în care locuia cu bunica lui a fost mistuită de flăcările unui incendiu.

Abel are 11 ani şi este premiant. Mai mult, apropiaţii familiei spun că în casa distrusă de flăcări se afla şi o sumă importantă de bani, obţinută din vânzarea unei locuinţe de familie, în Bumbeşti Jiu. De atunci, scrie presa locală, copilul plânge fără oprire şi nu mai mănâncă nimic. Are nevoie de sprijn, spun apropiaţii, pentru un acoperiş deasupra capului, unde să locuiască.

Abel și bunica lui au oferit un interviu exclusiv pentru Antena 3. La momentul interviului, cei doi se aflau îmbrăcați cu haine donate de lume.

”De mic a fost bolnav. Mama lui nu îl ținea bine. La un an și trei luni mama lui l-a abandonat. L-a lăsat în fața casei unui vecin și a plecat. S-a judecat în tribunal custodia lui, si fiul meu l-a câștigat în instanță. Eu la 2 ani și opt luni l-am luat în Italia unde am trăit împreună cu un italian, însă acesta a murit. Ne-am întors acasă și fiul meu (tatăl lui Abel) a spus că se va duce să muncească, după o săptămână el a fost omorât. Așa Abel a rămas și fără tată. M-am judecat prin tribunal să câștig tutela lui. Mama lui e în Italia, mai are trei copii acolo. Pe Abel l-a uitat. Eu aveam un apartament, dar l-am vândut. Am vrut să îi ofer toate condițiile. Însă a venit acest incendiu și a luat tot. Ne-a distrus mobila, aveam două plasme în casă, tableta, toți banii. I-am adus tot ce am putut din Italia”, a spus bunica lui Abel.

”Eu vreau să mă fac pompier. Să salvez lumea, de incendii și de tot. Limba română îmi place foarte tare. Citesc mult. Îmi place să citesc. Povestea mea a fost complicată până acum, dar sper să se rezolve totul. Povestea mea preferată e povestea vieții mele. Asta mereu o aud. Eu mă uit la Sinteza Zilei. Mă uit pentru că îmi place și descopăr ce se întâmplă în țară.

Mihai Gâdea i-a promis micuțului că va reuși să facă o casă cel puțin la fel ca cea pe care o avea.

Primarul din Jupânești a indentificat deja un teren și a venit chiar și cu o schiță.

”Vă mulțumesc vouă și întregii echipe Antena 3. Avem în fața noastră acest tânăr frumos care e plin de optimism. Este un băiețel cu rezultate foarte bune la învățătură. Orice om care dorește să acorde un ajutor acestei famlii, poate trimite bani în contul bancar sau ne poate ajuta cu orice lucruri materiale”, a spus primarul din Jupânești.

Cine vrea să îl ajute pe Abel, poate contribui cu bani la următorul cont: