Președintele PNL Harghita, confirmat cu COVID-19

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Voi petrece următoarele 14 zile în izolare, însă rămân aici, alături de voi. O să muncesc de acasă. Până în momentul de față am fost norocos și am avut doar simptome ușoare, sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă”, a scris președintele PNL Harghita pe pagina sa de Facebook.

Sebastian Buzilă face un apel la cetățeni să respecte regulile cu strictețe.

„Acum o spun ca persoană afectată: respectați regulile cu strictețe! Virusul nu ține cont de cine suntem sau ce credem”, a adăugat președintele PNL Harghita.

Și președintele PNL Neamț, Mugur Cozmanciuc, a anunțat joi seară că a fost confirmat cu COVID-19.

„Virusul nu ține cont de cine suntem sau ce credem. Are nevoie doar de o clipă în condiții de vulnerabilitate pentru a se transmite. Voi petrece toată această perioadă în izolare însă rămân aici, alături de voi. Să vă dea Dumnezeu sănătate!”, a scris, la rândul său, Mugur Cozmanciuc.