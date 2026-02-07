Primarul comunei cu conturile blocate, unde oamenii nu mai plătesc taxele majorate. "Ce facem noi, primăriile? Azi, nu mâine"

Primarul comunei Vinderei, județul Vaslui, Ionuț Ghiur, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că localitatea a ajuns într-o situație critică. FOTO: primariavinderei.ro

Primarul comunei Vinderei, județul Vaslui, Ionuț Ghiur, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că localitatea a ajuns într-o situație critică după ce conturile Primăriei au fost blocate pentru neplata unei rate la un împrumut PNRR, iar localitatea a fost debrașantă de furnizorul de energie pentru că nu au fost bani pentru plata facturii. De asemenea, ediul a spus că a constatat că după ce impozitele au fost majorate, oamenii nu au mai avut bani să le plătească, așa că încasările sunt mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.

"Noi, primarii, avem facturi de achitat astăzi. Nu până la sfârșitul lunii martie."

Potrivit lui Ionuț Ghiur, comuna Vinderei, formată din opt sate, are aproximativ 1.400 de abonați care au fost afectați după ce furnizorul de energie a întrerupt alimentarea, din cauza facturilor restante.

El a precizat că factura pentru luna ianuarie a fost de aproximativ 37.000 de lei, iar pentru februarie ar mai fi de plată încă 27.000 de lei, cu termene scadente la începutul și la mijlocul lunii.

Primarul a susținut că situația s-a agravat după ce Ministerul de Finanțe a blocat contul Primăriei Vinderei pentru o rată la un împrumut prin PNRR, întârziată cu cinci zile.

"Ministerul de Finanțe, joi a blocat contul Primăriei Vinderei pentru o rată la împrumut pe PNRR, pentru că am depășit data scadentă cu 5 zile. 100.000 de lei, fără buget, fără nimic", a spus Ghiur.

În același timp, primarul a reclamat că Guvernul ar avea datorii către comuna Vinderei: "Guvernul României datorează comunei Vinderei suma de aproape 545.000 lei pe PNRR, bani plătiți din bugetul local, facturați din luna septembrie către minister, din taxele și impozitele oamenilor."

Împrumutul ar fi fost contractat pentru reabilitarea Corpului C2 de la Școala 1 Vinderei.

Edilul a transmis și un mesaj direct către premierul Ilie Bolojan și membrii coaliției de guvernare, spunând că, în lipsa fondurilor și în condițiile în care oamenii nu mai pot plăti taxe, primăriile nu mai pot susține cheltuielile de zi cu zi.

"Prin ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, oamenii nu vor mai plăti, buget nu avem, ce vom face cu utilitățile? Ce facem noi, primăriile, astăzi? Nu mâine, nu până la sfârșitul lunii martie", a afirmat el.