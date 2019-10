Primele imagini din interiorul clubului Colectiv. Cum arată locul tragediei care a zguduit România, la patru ani distanţă

sursă foto: captură Antena 3

Antena 3 este prima televiziune din România care a filmat în interiorul clubului Colectiv, la aproape patru ani de la incendiul devastator în care au pierit 64 de persoane. În noaptea de 30 octombrie, 26 de persoane au decedat în incinta clubului.

Ana Maria Bujor, reporterul care a fost în interiorul clubului, a povestit momentul în care a intrat în incinta Colectiv, subliniind apăsarea pe care o simți în momentul în care pătrunzi acolo.

„Am fost supravegheaţi îndeaproape de autorităţi, care au făcut poze şi înainte să intrăm pentru ca lucrurile să fie conservate într-o anumită măsură. La bar am găsit acel sul de bonuri care era neatins de foc. Imaginile sunt cutremurătoare. La baie de exemplu nu reușeai să vezi nimic. Ne-am străduit să luminăm pe cât posibil. Totul e negru. Arată ca după un bombardament, tot ceea am văzut azi acolo. Acea ușă din spatele scenei are în continuare lacăt, este închisă. Nimeni nu s-a putut atinge de obiectele din interior, deoarece interiorul reprezintă probă în dosar până la finalizarea proiectului. Suntem primii jurnaliști care au intrat în Colectiv”, a spus Ana Maria Bujor la Antena 3.

Imaginile din interiorul clubului arată dezastrul din seara de 30 octombrie 2015, fiind considerat cel mai grav incendiu din România dintr-un club de noapte și cel mai grav accident din țară de după anul 1989.