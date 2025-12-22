Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,7%, în primele zece luni din 2025. Importurile s-au majorat cu 16,5%

România a produs, în primele zece luni ale acestui an, o cantitate de ţiţei de peste 2,07 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 173.400 tep mai mică (-7,7%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din 2024, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Importurile de ţiţei au totalizat, în intervalul analizat, 7,74 milioane tep, cu aproximativ 1,1 milioane tep peste cele consemnate în primele zece luni ale anului precedent (+16,5%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de ţiţei ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2025, este estimată o cantitate de ţiţei de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) şi în 2027 de 2,63 milioane tep (- 1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecinţa declinului natural al zăcămintelor şi menţinerii unităţilor existente de producţie.

Importul de ţiţei este preconizat în urcare la 7,8 milioane tep, în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,5%, timp în care va creşte cu 10,4% în 2025 - la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026 - la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.