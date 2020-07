În schimb, România, care avea o situaţie bună acum două-trei luni, a ajuns la un indice de 50, adică de 10 ori mai multe cazuri decât Italia, raportat la populaţie.

”Noi ne găsim într-o situaţie paradoxală acum, pentru că, dacă ţineţi minte, acum 2-3 luni şi în Italia se înregistrau mii de cazuri de infecţie în fiecare zi, cu sute de decese, au fost şi zile când se apropiau de 1.000 de decese într-o singură zi. Situaţia era dramatică. În România erau 200 - 300 de cazuri, decesele erau undeva în jur de 20 - 30, deci ne aflam într-o situaţie incomparabil mai bună decât Italia.

Prof. dr. Rafila, după ce Italia a introdus carantinarea românilor: ”Avem de 10 ori mai multe cazuri raportat la populaţie decât Italia”

Şi Italia a reuşit un lucru extraordinar, Italia are una dintre cele mai mici incidenţe cumulate, ştiţi, acel indicator care este utilizat în Uniunea Europeană în monitorizarea evoluţiei infecţiei. Au un indicator al incidenţei cumulate în jur de 5 şi România, care stătea aşa de bine în urmă cu două - trei luni, are un indicator de incidenţă cumulată de peste 50, deci avem de 10 ori mai multe cazuri, raportat la populaţie, decât Italia. Am reuşit această «performanţă» în doar două luni de zile”, a afirmat Alexandru Rafila, după ce Italia a anunțat carantinarea românilor.

Prof. dr. Rafila, îngrijorat de situația de la Terapie Intensivă

”Mai mult ne îngrijorează, cel puţin pe mine şi pe mai mulţi dintre colegii mei, chiar dacă există tot felul de comentarii, inclusiv unele maliţioase, evoluţia situaţiei în Secţiile de Terapie Intensivă pentru că, practic, numărul de pacienţi internaţi în ultimele săptămâni, în Secţiile de Terapie Intensivă s-a dublat şi a depăşit o barieră psihologică, aş spune, de 300 de cazuri, ori lucrul acesta nu este de glumă.

Cele mai afectate județe

O Secţie ATI nu este doar un pat, înseamnă şi personal specializat capabil să îngrijească aceşti pacienţi şi atunci în unele locaţii din ţară, şi ştiţi că sunt afectate mai mult judeţele din sudul ţării, Galaţi, Dâmboviţa, Prahova, Argeş, Braşov şi bineînţeles municipiul Bucureşti, sunt cele mai afectate, ori paturile dedicate acestui tip de pacienţi practic s-au umplut şi în momentul în care iei decizia să internezi în alte tipuri de spitale, atunci trebuie modificate foarte multe lucruri, foarte multe circuite şi să nu uităm că există multe alte patologii, pacienţi care au nevoie de îngrijiri”, a mai declarat Rafila.

Italia a anunțat că introduce carantina pentru cetățenii care vin din România și Bulgaria

Ministrul italian al Sănătăţii, Roberto Speranza, a declarat, vineri, că toţi cetăţenii care în ultimele 14 zile au fost în România şi Bulgaria, vor trebui să stea în carantină la revenirea în Italia.