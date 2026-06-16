RA-APPS a suspendat publicarea listei imobilelor închiriate persoanelor fizice, după decizia Curții de Apel București

1 minut de citit Publicat la 18:26 16 Iun 2026 Modificat la 18:26 16 Iun 2026

Guvernul a vrut să oblige RA-APPS să publice lista imobilelor și a beneficiarilor. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a suspendat publicarea datelor privind imobilele atribuite persoanelor fizice, ca urmare a unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia instanței a venit în urma unei acțiuni deschise de șase persoane, printre care foști parlamentari și consilieri ai Curții de Conturi, relatează Cotidianul.

Potrivit sursei citate, este vorba despre șase persoane care au atacat în instanță hotărârea Guvernului Bolojan care obliga RA-APPS să publice aceste date.

Printre acestea se numără Claudia Boghicevici, fost deputat PDL și, în prezent, consilier de conturi, Sorin Lazăr, consilier de conturi din partea PSD și fost deputat social-democrat, Călin Ion, fost deputat PSD, în prezent consilier de conturi, Dezső Attila Csongor, consilier de conturi din partea UDMR şi fost consilier judeţean în Consiliul Judeţean Covasna și Aurel Dumitru.

Concret, în document ar fi trebuit să fie publicate adresele, suprafețele și chiriile imobilelor, fără a fi dezvăluite numele persoanelor care le închiriază.

De asemenea, miercuri, 10 iunie, RA-APPS a publicat lista cu clădirile statului folosite de persoane juridice, pentru prima dată după 1989.

Acţiunea în instanţă a fost înregistrată în 11 iunie. De altfel, publicarea listei reprezintă una dintre cele mai ample măsuri de transparență privind patrimoniul administrat de RA-APPS și permite consultarea informațiilor despre modul în care sunt folosite și atribuite proprietățile statului aflate în administrarea regiei.

În urmă cu câteva săptămâni, Guvernul Bolojan a inițiat o hotârâre prin care să oblige RA-APPS să publice lista imobilelor pe care le administrează și a categoriilor de beneficiari.

Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec, susține că măsura este necesară pentru transparentizarea patrimoniului administrat de RA-APPS. Acesta a afirmat că, timp de ani de zile, vilele, apartamentele, spațiile de protocol și terenurile statului au fost tratate ca informații inaccesibile publicului.