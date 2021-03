Radu Tudor, despre cazul dr. Flavia Groşan: "Mă retrag din această dezbatere. Regret dacă cineva s-a simţit lezat de întrebările mele"

Din acest motiv, jurnalistul spune că se retrage din acestă dezbatere care a degenerat, uimit fiind de "valul de ură şi lipsă de raţiune".

"In 1994, cand investigam afacerea Butimanu, a lui Corneliu Vadim Tudor, eu si cativa colegi de la Evenimentul zilei am primit niste amenintari concrete sa ne oprim. Eram acreditati si la IGP, iar politistii ne-au spus ca sunt "niste exaltati, pe care-i avem in vedere". Au mai fost multe astfel de episoade in cei 30 de ani de presa.

De cateva zile, pe fondul unei presiuni psihice si emotionale vizibile, generate de stresul pandemiei, s-a ridicat un val de ura si intoleranta.

Pe scurt, ca sa nu lungesc vorba: am o parere diferita fata de un doctor care a contestat public protocolul anti-COVID. Nu am nimic personal cu dansa, nu e firea mea sa fac asta. Dr Grosan are tot dreptul la opinie, ca fiecare dintre noi. Forma in care transmite fiecare ideile sale e supusa criticii publice. Firesc, intr-o democratie.

Insa valul de ura, intoleranta si lipsa de ratiune este nespecific pentru mine, ca persoana si jurnalist. Drept pentru care ma retrag din aceasta dezbatere ce a degenerat, cu mentiunea ca regret daca cineva s-a simtit lezat de intrebarile mele.

Nu am orgolii bolnave, o fac fara retineri

Cred ca sunt persoane care vor sa duca aceasta polemica intentionat intr-o zona a violentei si ele trebuie stopate legal. Atat cei violenti pro cat si cei contra.

Subliniez ca dr Grosan are tot dreptul la pareri cu care noi putem rezona sau nu. Îi doresc sanatate si sper ca audierea ei la Colegiul Medicilor sa se incheie pe o cale cat mai amiabila cu putinta", a scris Radu Tudor, vineri, pe pagina de Facebook.

In 1994, cand investigam afacerea Butimanu, a lui Corneliu Vadim Tudor, eu si cativa colegi de la Evenimentul zilei am... Publicată de Radu Tudor (radu-tudor.ro) pe Vineri, 19 martie 2021

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal