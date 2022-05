Radu Tudor: ”Un model inexistent la noi. Prima doamnă a SUA vizitează trupele americane din Romania, aflate la mii de kilometri de casă”

”Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, ajunge vineri într-o vizită în România.

Ea a plecat în cursul nopții de la Washington pentru o vizită de patru zile în România și Slovacia, în care va sublinia angajamentul Statelor Unite pentru refugiații ucraineni.

“În drum spre România și Slovacia pentru a petrece Ziua Mamei cu mame şi copii ucraineni care au fost forțați să îşi părăsească locuințele din cauza războiului lui Putin. De asemenea, voi vizita trupele americane şi voi exprima recunoștință pentru eforturile de ajutorare a țărilor vecine și a lucrătorilor umanitari”, a scris Jill Biden, pe Twitter.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian? mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.



I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.