Radu Tudor: Un cadou imens făcut Rusiei de Guvernul României

foto: captura Antena 3

România a importat în mai 2019 o cantitate de gaze de 1.185.490 MWh, de 353 de ori mai mult faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE).

Radu Tudor a venit cu o primă reacție în acest caz și a comentat pe blogul personal situația.

”Agentia guvernamentala de presa Agerpres publica o stire care confirma tot ce am spus din decembrie 2018 pana azi despre un act normativ iresponsabil : OUG 114.

Ordonanta, clocita in laboratorul sulfuros al lui Darius Valcov, a fost un imens cadou facut Gazprom. Adica Moscovei.

Am afirmat aici pe blog, in emisiunile de la Antena 3, pe Facebook : Ordonanta de Urgenta 114, prezentata pe final de an 2018 in tandem de Valcov si Teodorovici, va fi o nenorocire pentru economia romaneasca, in special sectorul energetic, vital pentru Romania”, spune Radu Tudor pe blog.

