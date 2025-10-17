Raed Arafat, după explozia teribilă de pe Calea Rahovei: "Ştim de două persoane decedate"

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a spus la Antena 3 CNN că, în momentul de faţă, "ştim de două persoane decedate" după explozia care a spulberat două etaje într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală.

"Este o explozie de gaz cu impact serios asupra structurii blocului și a celor din jur. Colegii mi-au spus de 11 persoane rănite. Este activat Planul Roșu, echipe de căutare-salvare sunt mobilizate, inclusiv cea de la Ciolpani, și toate echipele sunt la fața locului. Sunt prezenți și inspectorul-șef, și medicul-șef de la SMURD. Știm de două persoane decedate, dar situația este în dinamică și se va comunica", a spus Raed Arafat.

O explozie a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu.

Elevii și profesorii de la Liceul Bolintineanu, care este în apropiere sunt acum evacuați, la recomandarea ISU. Părinții au fost chemați să ia copiii acasă. Din primele informații, nu sunt victime în rândul elevilor sau profesorilor.