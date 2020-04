Raed Arafat: Mai avem puțin până trecem hopul. După Paște vom face o evaluare a situației

"Depinde cum evoluăm - din cauza asta am insistam noi mult la respectarea regulilor. Am început cam cu același număr de cazuri ca al Spaniei și vedeți că România a evoluat mai bine, dar am luat niște măsuri mai rapide de distanțare socială.

E normal că sunt neplăcute, dar nu rămân fără impact. Și există foarte multă manipulare asupra acestui aspect pe Facebook, pe rețelele de socializare. Mai avem un pic până trecem hopul și sper să nu ne lăsăm în ultima perioadă.

Dacă mai respectăm măsurile care sunt în vigoare acum, fără să fie înăsprite, dar respectate și să trecem prin perioada Paștelui respectând aceste măsuri, e posibil ca după asta, în funcție de cum evoluează lucrurile - pentru că va necesită câteva zile după perioada Paștelui să vedem dacă este vreun impact - și dacă vedem că numărul cazurilor rămâne stabil sau începe să scadă, cu siguranță vor începe să fie luate măsuri treptate de relaxare.

Sper să vedem acest lucru cât mai repede, dar să dau o dată exactă acum este imposibil pentru că încă nu știm dacă într-adevăr am atins vârful. Decesele sunt mult, au depășit 300, dar comparativ cu alte țări numărul este încă mic. Depinde de cum vorm acționa și cum ne vom comporta în următoarea perioadă", a spus Raed Arafat, la Sinteza zilei.