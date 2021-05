Raed Arafat, precizări despre noile măsuri de relaxare

Printre măsurile de relaxare anunțate de șeful CNSU se numără organizarea nunților cu 70 de persoane și a spectacolelor cu 100 de participanți. Totodată, masca de protecție ar urma să nu mai fie obligatorie în birourile cu cinci persoane, dacă acestea sunt vaccinate. Totodată, s-au redeschis cluburile, cu participare a până la 50% din capacitate, doar cu persoanele vaccinate.

Secretarul de stat a fost întrebat cine răspunde și cine trebuie să verifice dacă invitații de la un eveniment au făcut dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau dacă au prezentat un test negativ pentru COVID-19.

"Cine invită trebuie să se asigure că persoanele au, fie pe telefon, fie hârtie, care demonstrează că au fost vaccinate. În cazul unui control, dacă în interior, persoanele care se găsesc, nu au astfel de documente, atunci răspunde organizatorul. Cine face invitația și organizatorul trebuie să se asigure ca persoanele sunt vaccinate. Dacă cineva vine și nu are acest document, normal că organizatorul care răspunde de organizare acolo, este persoana care răspunde și de faptul că există o persoană care nu este vaccinată.

Creșterea capacității, atât la nunți cât și la evenimentele sportive și la orice eveniment, este o decizie a organizatorului și se poate realiza cu persoanele vaccinate. Există un plafon până la care te poți duce, iar atunci mergi pe regulile generale, dar dacă ai trecut prin faza în care vrei să aduci oameni la capacitate maximă, trebuie să te asiguri că persoanele au documentul că au fost vaccinați (...) Cu siguranță vor exista și sancțiuni, dar sperăm ca oamenii să înțeleagă că este o oportunitate de a merge pe capacitate maximă, dar să respecte regulile", a anunțat Raed Arafat.

Întrebată dacă condiționarea accesului la evenimente de vaccinare nu este o formă de discriminare față de persoanele care nu s-au imunizat prin administrarea serului anti-COVID, Raed Arafat a explicat:

"Dacă nu aveam suficient vaccin, dacă nu aveam acces la vaccin, atunci era o problemă. Dar vaccin este, doze sunt, totul există. Asta înseamnă că oricine poate să meargă să se vaccineze, nu mai există limite și de aici nu mai este problema de discriminare, ci este problema de o măsură de sănătate publică. Până la un anumit plafon sunt 3 variante: te vaccinezi sau vi cu test sau ai trecut prin boală, dar dacă organizatorul dorește să treacă la capacitate maximă, are opțiunea să spună vreau să o fac, dar atunci intră doar vaccinați", a spus secretarul de stat Raed Arafat.

Masca nu mai este obligatorie pentru angajații care stau câte 5 în birou și sunt vaccinați

Arafat a explicat, în timpul conferinței de presă, cum s-a ajuns la numărul de cinci angajați într-un birou, care ar putea să nu mai poarte masca de protecție, în cazul în care sunt vaccinați:

"La acest moment, am pornit de la zero, am ajuns la cinci persoane în birou și următoarea fază, cu siguranță, dacă vedem că totul este ok și nu sunt probleme, se crește la încă o cifră. Dar atenție, dacă e o singură persoană nevaccinată între cei cinci, atunci toți trebuie să poarte mască", a explicat el.

