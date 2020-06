Raed Arafat: Încă avem răspândire, încă avem focare, situația nu este încă stabilă

„La acest moment, încă situaţia este sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem să zicem că am ajuns la faza în care să spunem că totul este ok şi nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate, nu mai avem focare”, a declarat Raed Arafat, luni seară, la TVR.

Raed Arafat a spus că încă sunt focare, în mai multe judeţe, fie la azile de bătrâni, fie în zone industriale, fie în serviciile medicale.

El a spus că mai sunt cinci-şase zile în care se evaluează efectele relaxării de până acum.

„O relaxare totală ce înseamnă: ne întoarcem la cinematografe, la teatre, la sport cu spectatori în spaţii închise, în spaţii deschise, la restaurante, asta înseamnă revenire totală. Cine îşi asumă acest lucru? Eu, ca persoană, poate să fie decizia oricât să fie, că noi putem merge la cinematograf sau la teatru şi să fie plin, eu n-am să mă duc, de exemplu, pentru că ştiu că există un risc încă”, a continuat el.

După 15 iunie NU putem să revenim la normalitatea care era înainte, a precizat Arafat.