RAR a creat, pe site, secţiunea "Campanii de rechemare" pentru ca şoferii să verifice dacă şi maşina lor e vizată. Cum funcţionează

RAR a creat, pe site, secţiunea "Campanii de rechemare". Sursa foto: GettyImages

Registrul Auto Român (RAR) a anunţat că a creat, pe site-ul instituţiei, rarom.ro, secțiunea “Campanii de rechemare”, pentru ca şoferii să verifice dacă şi maşina pe care o conduc este vizată de o astfel de acţiune. "Campaniile de rechemare nu sunt opționale, sunt metode prin care vă asigurați că mașina pe care o conduceți nu devine un pericol", a transmis RAR, care a explicat şi cum funcţionează această facilitate.

"Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide.

Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor", a transmis RAR.

Reparaţiile de la rechemări sunt gratuite

"Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini. Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare.

Reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii, dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania.

Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă", a mai comunicat RAR.