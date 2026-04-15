Cât timp se spune „Hristos a Înviat!”. Semnificația acestei urări pascale

Publicat la 13:30 15 Apr 2026 Modificat la 13:39 15 Apr 2026

Această formulă de salut se folosește timp de 40 de zile după Paște. Foto: Agerpres

În perioada Sărbătorilor Pascale, creștinii ortodocși își întâmpină rudele, prietenii și vecinii cu binecunoscuta urare: „Hristos a Înviat!”, urmată de răspunsul „Adevărat a Înviat!”. Această urare nu este doar o formulă de salut, ci o mărturisire de credință, o reafirmare a celei mai importante taine ale creștinismului: Învierea lui Iisus Hristos.

Cât timp se spune „Hristos a înviat”

Potrivit tradiției ortodoxe, această formulă de salut se folosește timp de 40 de zile după Paște, adică până la sărbătoarea Înălțării Domnului.

În ziua Înălțării, salutul se schimbă în „Hristos S-a Înălțat!”, iar răspunsul este „Adevărat S-a Înălțat!”, și se folosește doar în acea zi.

De ce spunem „Hristos a înviat”

Această urare nu este doar o simplă tradiție – ea are o puternică semnificație religioasă. Prin acest salut, creștinii își reamintesc și afirmă cea mai importantă credință a religiei lor: că Iisus Hristos a înviat din morți, biruind moartea și aducând speranță tuturor.

Este o urare care transmite bucurie, lumină, dragoste și credință. În același timp, e un mod simplu, dar profund, de a celebra cea mai mare sărbătoare a creștinismului.

Tradiții și obiceiuri legate de urarea pascală

Pe lângă salut, în multe zone ale țării oamenii se îmbrățișează sau se sărută pe obraz când spun „Hristos a Înviat”, mai ales în familie. Copiii merg cu ouă roșii la rude, iar vecinii își împart cozonac sau pască, întărind legăturile dintre ei.

Chiar și în mediul online, salutul pascal este foarte răspândit, fiind folosit în mesaje, postări sau urări trimise de Paște.

Dimineața zilei de duminică este considerată ziua Învierii

În credința creștină, moartea și Învierea Domnului Iisus Hristos reprezintă temelia mântuirii. El a fost răstignit în ziua de vineri, cunoscută ca Vinerea Mare, și a fost pus în mormânt înainte de apusul soarelui.

Trupul Său a rămas în mormânt trei zile, iar în dimineața celei de-a treia zile, duminica, a înviat din morți, biruind moartea și păcatul.