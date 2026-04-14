Tradiții în Săptămâna Luminată. Ce se face din 13 până pe 19 aprilie 2026 și ce este interzis

1 minut de citit Publicat la 12:50 14 Apr 2026 Modificat la 12:50 14 Apr 2026

Tradițiile din Săptămâna Luminată ocupă un loc special în viața credincioșilor, marcând perioada dintre Paște și Duminica Tomii, când bucuria Învierii se trăiește deplin, iar regulile obișnuite sunt înlocuite de rânduieli specifice acestei perioade sfinte.

Cele mai importante tradiții din Lunea Albă și Săptămâna Luminată

Săptămâna Luminată începe cu Lunea Albă, zi încărcată de semnificații spirituale și obiceiuri populare. Conform tradiției, aceasta este o zi dedicată curățirii sufletești și binecuvântării casei. În multe zone, gospodăriile sunt stropite cu agheasmă pentru protecție și alungarea răului.

Tot în Lunea Albă, credincioșii evită munca grea și se concentrează pe vizite la rude și prieteni, păstrând atmosfera de sărbătoare. Se obișnuiește ca finii să meargă la nași cu daruri tradiționale, precum pască și ouă roșii.

Întreaga Săptămână Luminată este considerată o perioadă specială în care, potrivit învățăturii Bisericii, „porțile Raiului sunt deschise”, iar accentul cade pe bucuria Învierii. În aceste zile nu se ține post și nu se fac metanii, semn al caracterului festiv al perioadei.

Fiecare zi are, în tradiția populară, o semnificație aparte:

Marțea Albă – zi de pomană și milostenie;

Miercurea și Joia – asociate muncilor ușoare și binecuvântării holdelor;

Vinerea Luminată (Izvorul Tămăduirii) – zi dedicată apei sfințite și vindecării.

Când pot credincioșii să spele rufe

În mod tradițional, în primele zile din Săptămâna Luminată, mai ales în Lunea Albă, nu se spală rufe și nu se fac treburi gospodărești grele. Acest obicei are la bază credința că astfel se păstrează binecuvântarea sărbătorii și nu se alungă norocul din casă.

În unele zone, interdicția este respectată pe parcursul întregii săptămâni, însă, în practică, după primele zile (marți sau miercuri), activitățile casnice pot fi reluate treptat, fără excese. Spiritul general rămâne însă unul de sărbătoare și cumpătare.

Ce mai este interzis în Săptămâna Luminată

Pe lângă evitarea muncilor grele, există și alte reguli respectate de credincioși în această perioadă:

nu se ține post, nici măcar miercurea și vinerea;

nu se fac metanii în timpul slujbelor;

sunt evitate certurile și supărările, deoarece săptămâna este dedicată păcii și iertării;

nu se refuză musafirii și gesturile de generozitate.

În tradiția ortodoxă, această perioadă este una a bucuriei depline, în care credincioșii sunt chemați să trăiască lumina Învierii prin fapte bune, liniște sufletească și comuniune cu cei din jur.